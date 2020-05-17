"الكاف" يصرف المستحقات المالية للأندية المصرية

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" صرف المستحقات المالية للأندية المشاركة ببطولتي أبطال أفريقيا والكونفيدرالية خلال الفترة المقبلة.

جاء قرار الكاف بصرف مستحقات الأندية كافة حتى الدور قبل النهائى لمسابقاتى دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية لدعمها فى ظل الأزمة المالية التى

تواجهها الأندية بسبب تفشي فيروس كورونا

وكان الكاف صرف جزءًا من مستحقات الأندية المتأهلة إلى نصف نهائى بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية.

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وسوف تشهد الأيام المقبلة صرف بقية المستحقات بشكل كامل كنوع من الدعم

للأندية نتيجة الموقف الصعب الذى يمر به الجميع.

كان من المقرر أن يلتقى الأهلي مع الوداد المغربى، والزمالك مع الرجاء المغربى فى الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقى تأجيل المنافسات بسبب تفشى فيروس كورونا.

ويمثل مصر أيضًا بيراميدز فى بطولة الكونفيدرالية بعدما نجح فى التأهل إلى نصف النهائى.