الاتحاد الألماني يحسم موقفه من عقوبة لاعبي هيرتا برلين بسبب كورونا

حسم الاتحاد الألماني لكرة القدم موقفه النهائي بشأن معاقبة لاعبي فريق هيرتا برلين على ما بدر منهم خلال مباراتهم أمس السبت، أمام هوفينهايم ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني الذي عاد مرة أخرى للحياة بعد توقفه من مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

وكان ديدريك بوياتا مدافع فريق هيرتا برلين، قد أثار جدلا واسعًا عندما احتقل مع زميله ماركو جروحيك، بهدف فريقهم في شباك هوفينهايم، ولم يراعوا قواعد التباعد الاجتماعي، والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المفروضة

للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقرر الاتحاد الألماني عدم معاقبة بوياتا، وأكد أن اللاعبون لن يعاقبوا عند خرقهم إرشادات التباعد الاجتماعي عند الاحتفال بالأهداف، كما أكد الاتحاد أنه سيكتفي بنصح اللاعبين بضرورة مراعاة التباعد، لكن هذه النصيحة لا تستدعي توقيع عقوبة صارمة على من يخالفها.

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يذكر أن فريق هيرتا برلين حقق الفوز على هوفينهايم، أمس السبت، بثلاثية نظيفة، في المواجهة

التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الألماني الممتاز "البوندسليجا".

وعاد الدوري الألماني للحياة من جديد، أمس السبت، وسط تحذيرات مشددة من عدم التزام الأندية بقواعد الأمان والسلامة، التي وضعتها الحكومة بالتعاون من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، من أجل السماح باستئناف المسابقة من جديد.

وافتتح الدوري الألماني منافساته أمس بـ6 مباريات، أبرزها بوروسيا دورتموند وشالكة، وهيرتا برلين وهوفينهايم، وسط التحذيرات من استخدام العناق أو القبلات كوسيلة للاحتفال بالأهداف، أو اعتماد أي طريقة تقتضي الاحتكاك داخل الملاعب وتلامس اللاعبين بعضهم البعض، ما أجبر لاعبي الأسود والأصفر على الاحتفال بطريقة جديدة.