رياض محرز يثير غضب جماهير المغرب.. اعرف السبب

أثارت تصريحات رياض محرز، لاعب مانشستر سيتى، غضب جماهير المغرب بعد أن كتب على حسابه "إنستجرام"، أن فوز منتخب الجزائر ببطولة أفريقيا الأخيرة بمصر أثار غضبجماهير المغرب.
وأكدت الجماهير المغربية أنها فرحت بتتويج الجزائر ببطولة كأس الأمم الأفريقية، مثلما كانت ستفرح بتتويج أي منتخبعربي آخر بالبطولة.
ولم يجد محرز أمامه سوى التراجع عن تصريحاته ليكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أعتقد أنه لا توجد أي مشكلة، أنا من أم مغربية، والمغرب دائمًا في القلب".
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