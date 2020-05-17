حلم كأس العالم يراود نيمار

أعلن اللاعب الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أن التتويج بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده هو حلم يسعى إلى تحقيقه، ويتمنى أن يحمل اللقب خلال السنوات المقبلة قبل انتهاء مسيرته الكروية.

وعبّر نيمار، في تصريحات نشرتها شبكة "توتو ميركاتو" الإيطالية، عن رغبته في تحقيق حلمه، والفوز بلقب بطولة

كأس العالم، رفقة منتخب بلاده، مشيرًا إلى أن النسخة المقبلة من المونديال، التي تقام في قطر عام 2022، ستكون فرصة سانحة بالنسبة له لتحقيق هذا الحلم، خصوصًا بعد الإخفاق في قيادة السامبا للقب في آخر نسختين، في البرازيل عام 2014، وروسيا عام 2018.

وقال نيمار: " لم أفز ببطولة كأس العالم حتى الآن، وهذا يعد أكبر أحلامي، وأتمنى أن أحقق هذا اللقب قبل انتهاء مسيرتي الكروية، لكنني أعلم بالطبع مدى صعوبة هذا الحلم، سأفعل كل ما بوسعي للوصول إليه خلال البطولة المقبلة".

كان نيمار أكد في تصريحات سابقة في هذا الشأن أن الفوز بكأس العالم يبقى حلمًا بالنسبة له، ومنتخب البرازيل قادر على ذلك، وسيكون هدفهم جميعًا التتويج باللقب الكبير في مونديال قطر 2022.