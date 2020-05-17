رسميًا.. برشلونة يعود للتدريبات الجماعية استعدادًا لليجا

قرر نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي عودة الفريق الكروي الأول بالنادي للتدريبات الجماعية، غدًا الإثنين، ليبدأ استعداداته تحت قيادة كيكي سيتين، المدير الفني، لعودة منافسات بطولة الليجا مرة أخرى في يونيو المقبل، بعد توقف النشاط الرياضي منذ مارسالماضي بسبب جائحة كورونا.
قال برشلونة عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" إنه سيعود غدًا للتدريب الجماعي في المدينة الرياضية "خوان جامبر" في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًابتوقيت "القاهرة".
وكانت رابطة الأندية الإسبانية أبلغت الجميع بالوصول إلى المرحلة الثالثة، حيث سيتمكن لاعبو كرة القدم من أداء التدريبات كمجموعات، بعد خوض التدريبات منذ أيام بشكل منفرد.
وتسمح المرحلة الثالثة اللاعبين من التدريب من خلال المجموعات بحد أقصى 10 أشخاص، وهذا ما أفادت به رابطة الأندية الإسبانية خلال الساعات القليلة الماضية.
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