أرسنال يضع عينيه على حارس برشلونة

يسعى نادي أرسنال الإنجليزي إلى التعاقد مع حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم حراسة المرمى في صفوف الجانرز، بناءً على طلب ميكيل أرتيتا، المدير الفني للمدفعجية.

ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أن نادي أرسنال يضع عينيه على نيتو

حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني لضمه هذا الصيف، حيث يبحث أرتيتا عن حارس جديد لدعم الحارس الأول، بيرند لينو، الموسم المقبل.

انضم الحارس البرازيلي نيتو، البالغ من العمر 30 عامًا، إلى برشلونة في الصيف الماضي

قادمًا من فالنسيا لكنه لم يلعب مع الفريق سوى 4 مباريات في كل البطولات بسبب وجود الألماني مارك أندريه تير شتيجن، في حراسة مرمى الفريق الكتالوني.

ويدخل أرسنال في صراع مع تشيلسي وميلان وأتلتيكو مدريد لضم الحارس إلا أن البلوز يضع التعاقد مع البرشلوني السابق أندري أونانا من أياكس أمستردام الهولندي في أولوية أعلى في الميركاتو الصيفي.