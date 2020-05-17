موعد مباراة بايرن ميونيخ ويونيون برلين اليوم في الدوري الألماني

يستعد فريق بايرن ميونيخ لمواجهة نظيره يونيون برلين، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد آندر آلتن فورستيري، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الألماني الممتاز "البوندسليجا".

موعد مباراة بايرن ميونيخ ويونيون برلين:

سيكون موعد مباراة بايرن ميونيخ ويونيون برلين اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضًا السابعة مساءً بتوقيت السعودية، إضافة إلى الثامنة

مساءً بتوقيت أبو ظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ ويونيون برلين:

ستكون مباراة بايرن ميونيخ ويونيون برلين اليوم الأحد، في الدوري الألماني، منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 1، بصوت المعلق المصري علي محمد علي.

ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب الدوري الألماني برصيد 55 نقطة ويأتي يونيون برلين في المركز 12

برصيد 30 نقطة.

وعاد الدوري الألماني للحياة من جديد، أمس السبت، وسط تحذيرات مشددة من عدم التزام الأندية بقواعد الأمان والسلامة، التي وضعتها الحكومة بالتعاون من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، من أجل السماح باستئناف المسابقة من جديد.

وافتتح الدوري الألماني منافساته أمس بـ6 مباريات، أبرزها بوروسيا دورتموند وشالكة، وسط التحذيرات من استخدام العناق أو القبلات كوسيلة للاحتفال بالأهداف، أو اعتماد أي طريقة تقتضي الاحتكاك داخل الملاعب وتلامس اللاعبين بعضهم البعض، ما أجبر لاعبي الأسود والأصفر على الاحتفال بطريقة جديدة.