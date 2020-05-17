اليوم.. بايرن ميونيخ ضيفًا ثقيلًا على يونيون برلين في الدوري الألماني

يحل فريق بايرن ميونيخ ضيفًا على نظيره يونيون برلين، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد آندر آلتن فورستيري، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الألماني الممتاز "البوندسليجا".

يتصدر بايرن ميونيخ ترتيب الدوري الألماني برصيد 55 نقطة، ويأتي يونيون برلين في المركز 12 برصيد 30 نقطة.

تنطلق مباراة بايرن ميونيخ ويونيون برلين اليوم

الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت السعودية ، إضافة إلى الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

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ستكون مباراة بايرن ميونيخ ويونيون برلين اليوم

الأحد، في الدوري الألماني، منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 1، بصوت المعلق المصري علي محمد علي.

وعاد الدوري الألماني للحياة من جديد، أمس السبت، وسط تحذيرات مشددة من عدم التزام الأندية بقواعد الأمان والسلامة، التي وضعتها الحكومة بالتعاون من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، من أجل السماح باستئناف المسابقة من جديد.

وافتتح الدوري الألماني منافساته أمس بـ6 مباريات، أبرزها بوروسيا دورتموند وشالكة، وسط التحذيرات من استخدام العناق أو القبلات كوسيلة للاحتفال بالأهداف، أو اعتماد أي طريقة تقتضي الاحتكاك داخل الملاعب وتلامس اللاعبين بعضهم البعض، ما أجبر لاعبي الأسود والأصفر على الاحتفال بطريقة جديدة.