رياضة | الأهلي يبدأ أول خطوة للإطاحة بنجمه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يبدأ أول خطوة للإطاحة بنجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن أيام الأنجولي جيرالدو دي كوستا نجم الأهلي بات معدودة في القلعة الحمراء حيث يبحث النادي عن أكثر من عرض للموافقة على رحيله.

وقرر مسئولو الأهلي البدء خلال الأيام المقبلة في مناقشة هذه العروض، للموافقة على إعارته فى الموسم المقبل.

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جاء ذلك بعدما طالب السويسري رينيه فايلر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بضرورة رحيل جيرالدو لعدم الحاجة إليه.

وكانت تلقت لجنة التخطيط بالأهلي في الوقت الأخير، عرضا من نادي الصفاقسي التونسي لاستعارة اللاعب لمدة موسم، بالإضافة إلى عرض من أول أغسطس الأنجولى لاستعادة اللاعب.

يشار إلى أن جيرالدو كان قد أبلغ إدارة الأهلى برغبته فى الرحيل خارج مصر ورفض كل العروض التي تلقاها من أندية الدوري المصري، ومن المنتظر أن تحسم لجنة التخطيط مصير اللاعب خلال الأيام المقبلة.