رياضة | آخر تطورات انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة محمود عثمان، رحيل باهر المحمدي عن الدراويش خلال الفترة المقبلة.

وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى رحيل باهر المحمدي عن الإسماعيلي إلى الأهلي خلال الفترة المقبلة.

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حيث أكد مسؤولو النادي أن ما تردد عن رحيل باهر المحمدي إلى الأهلي غير صحيح، وأنه لا نيه للإستغناء عن اللاعب خلال الفترة المقبلة، لأنه بعد من العناصر الأساسية للفريق.

وقال البيان: "صرح المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة، بأن ما تداولته بعض القنوات الفضائية ووسائل الإعلام، عن نية النادى الإسماعيلى فى التفريط فى اللاعب باهر المحمدى أو بعض لاعبى الفريق، هو أمر عار تمامآ من الصحة".

وتابع البيان:" المنصات الإعلامية تفتقد النزاهة وتعمل لصالح بعض الجهات التي تهدف لإثارة الرأى العام، ومحاولة تحريض اللاعبين على أنديتهم من أجل تحقيق نسب مشاهدة عالية وذلك على حساب مصالح الاندية وهو ما يؤثر بالسلب على الكرة المصرية بشكل عام وعلى أندية الاقاليم التى تنوي الحفاظ على لاعبيها للمنافسة على البطولات المحلية والخارجية برغم الصعاب التى تواجه تلك الاندية من حيث قلة الموارد والتجاهل الاعلامى الذى يوجه لأندية بعينها".