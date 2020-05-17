رياضة | شروط خيالية.. دجلة يحدد مطالبه لرحيل عبدالعاطي للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر شروط خيالية.. دجلة يحدد مطالبه لرحيل عبدالعاطي للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقى نادي وادي دجلة، عرضا جديدا من نادي الزمالك للحصول على خدمات محمد عبدالعاطي لاعب الفريق للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.
وتواصل أحد وكلاء اللاعبين مع إدارة الفريق الدجلاوي، لاستطلاع الرأي حول نية بيع عبدالعاطي من عدمه بالانتقالات الصيفية المقبلة.
دجلة يحدد مطالبه لرحيل عبدالعاطي للزمالك
وتواصل أحد وكلاء اللاعبين مع إدارة الفريق الدجلاوي، لاستطلاع الرأي حول نية بيع عبدالعاطي من عدمه بالانتقالات الصيفية المقبلة.
وأبدى مسؤولو نادي وادي دجلة، الترحيب برحيل نجم الفريق، ولكن في نفس الوقت تمسك بالحصول على 20 مليون جنيه، ولاعبي الفريق الأبيض عمر السعيد ومحمد عنتر، على سبيل البيع النهائي.
ويرفض الزمالك، دفع كل هذه القيمة من أجل التعاقد مع عبدالعاطي، في ظل الأزمات التي تعاني منها الأندية حاليا، بسبب توقف النشاط الرياضي ومحاربة فيروس كورونا.
وعرض الزمالك، مبلغ 13 مليون جنيه بالإضافة إلى رحيل عمر السعيد بشكل نهائي، وإعارة إمام عاشور لمدة موسم واحد.