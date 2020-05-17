رياضة | شروط خيالية.. دجلة يحدد مطالبه لرحيل عبدالعاطي للزمالك

تلقى نادي وادي دجلة، عرضا جديدا من نادي الزمالك للحصول على خدمات محمد عبدالعاطي لاعب الفريق للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.

دجلة يحدد مطالبه لرحيل عبدالعاطي للزمالك

وتواصل أحد وكلاء اللاعبين مع إدارة الفريق الدجلاوي، لاستطلاع الرأي حول نية بيع عبدالعاطي من عدمه بالانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدى مسؤولو نادي وادي دجلة، الترحيب برحيل نجم الفريق، ولكن في نفس الوقت تمسك بالحصول على 20 مليون جنيه، ولاعبي الفريق الأبيض عمر السعيد ومحمد عنتر، على سبيل البيع النهائي.

ويرفض الزمالك، دفع كل هذه القيمة من أجل التعاقد مع عبدالعاطي، في ظل الأزمات التي تعاني منها الأندية حاليا، بسبب توقف النشاط الرياضي ومحاربة فيروس كورونا.

وعرض الزمالك، مبلغ 13 مليون جنيه بالإضافة إلى رحيل عمر السعيد بشكل نهائي، وإعارة إمام عاشور لمدة موسم واحد.