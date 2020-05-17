رياضة | بعد اقتراب رحيله.. ماذا قدم السويدي "إبراهيموفيتش" في ولايته الثانية مع ميلان الإيطالي؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد اقتراب رحيله.. ماذا قدم السويدي "إبراهيموفيتش" في ولايته الثانية مع ميلان الإيطالي؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من الرحيل عن نادي إيه سي ميلان الإيطالي الموسم المقبل، حيث قرر اللاعب عدم تجديد تعاقده مع الروسونيري والذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي، ويسعي للإنتقال لفريق جديد خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، لكنه لم يحدد وجهته المقبلة حتي الآن.

وأشارت تقارير أن "إبراهيموفيتش" لا يرغب في الانتقال إلي أحد الدوريات الأوروبية الكبري، ويفكر جديًا بالانتقال إلي أحد الأندية السويدية لاستكمال مشواره الكروي في بلاده بعدما أصبح قريبا من اعتزال كرة القدم.

بينما ربطت تقارير صحفية النجم الأسطوري إبراهيموفيتش بالإنتقال إلي أحد أندية الدوري الألماني، وذلك بعدما حرص على تهنئة الألمان بعودة مباريات الدوري الألماني مؤخرًا، ورد عليه الحساب الرسمي للبوندسليجا "أنت مرحب بك"، وعاد النجم السويدي ليرد عليهم "أراكم قريبا"، في إشارة لإمكانية انتقاله لأحد الأندية الألمانية الصيف المقبل.

كشف حساب إبراهيموفيتش مع إيه سي ميلان الإيطالي

وكان ابراهيموفيتش عاد للإنضمام لنادي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وذلك بعد رحيله عن فريقه الأمريكي لوس أنجلوس جالاكسي، ووقع "السلطان" على عقد لمدة عام مع الروسونيري في 2 يناير الماضي.

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خاض إبراهيموفيتش مع إيه سي ميلان 8 مباريات فقط في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بإجمالي دقائق لعب فعلية 665 دقيقة، ونجح في إحراز 3 أهداف، بينما صنع هدف وحيد.

كما شارك في مباراتين ببطولة كأس إيطاليا، بواقع 145 دقيقة لعب، وسجل هدف وحيد.

وكان فريقه يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة، جمعها من 10 انتصارات، و6 تعادلات، و10 هزائم، وذلك قبل توقف المسابقة بسبب فيروس كورونا المستجد.

كما ساهم صاحب الـ 34 عامًا في تأهل ميلان إلي الدور نصف النهائي لبطولة كأس إيطاليا، وخاض فريقه مباراة الذهاب أمام اليوفي وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وتم تأجيل مباراة الإياب بسبب جائحة "كورونا" والتي تسببت في حالة شلل تام لفعاليات كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

وسبق ولعب إبراهيموفيتش ضمن صفوف إيه سي ميلان قبل ولايته الحالية، وذلك خلال الفترة بين 2010 وحتي 2012، وخاض مع الروسونيري في ولايته الأولي 85 مباراة، سجل خلالها 56 هدفاً وصنع 24 أخرى، وساهم في تتويج الفريق بلقبي الدوري والسوبر الإيطالي خلال موسم 2010-2011، قبل عودته للفريق مجددا هذا العام.

وخاض "ابرا" خلال مسيرته الكروية مع الأندية المختلفة 751 مباراة، وسجل 460 هدفا، وصنع 179 هدفا، حيث لعب خلال مشواره مع أندية أياكس الهولندي، وإنتر ميلان وإيه سي ميلان ويوفنتوس في إيطاليا، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وبرشلونة الاسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ولوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.