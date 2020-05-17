رياضة | مفاجآت بالجملة.. 5 لاعبين مرشحون للرحيل عن القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجآت بالجملة.. 5 لاعبين مرشحون للرحيل عن القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الاهلي موقف بعض اللاعبين مع إدارة النادي في الفترة الأخيرة لحسم ملف الراحلين عن القلعة الحمراء هذا الصيف.

واستقر فايلر على بعض الأسماء بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث يعد حسين السيد ظهير النادي الاهلي اقرب الراحلين لعدم اقتناع المدرب السويسري وتوافر اللاعبين في هذا المركز.

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وسوف يقوم النادي الأهلي ببيع الثنائي المحترف وليد ازارو وجيرالدو هذا الصيف أيضاً بعد أداء الثنائي الضعيف مع النادي وأيضاً عدم وصول فايلر للقناعة باللاعبان.

وبعد الأزمات الأخيرة بين صالح جمعة ورينيه فايلر أصبح لاعب النادي الأهلي اقرب للخروج على سبيل الإعارة في الميركاتو الصيفي، حيث قال المدرب السويسري أن فرصة صالح ستكون أفضل في نادي آخر.

وسيكون احمد الشيخ اللاعب الخامس المرشح للرحيل عن النادي بعد أدائه السلبي في المواسم الماضية، حيث يهتم بيراميدز بالتعاقد مع لاعب النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، ولا يشارك الشيخ مع القلعة الحمراء بشكل أساسي في السنوات الماضية.