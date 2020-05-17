رياضة | فايلر يرفض التعاقد مع نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يرفض التعاقد مع نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفضه القاطع لفكرة التعاقد مع أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قد أرسلت تقريراً بأكثر من لاعب مرشح لتدعيم دفاع الفريق.

جاء من ضمن هؤلاء، أحمد أيمن منصور الذي يرى أكثر من مسئول أهلاوي أنه لاعب مُفيد للغاية ومهم فنياً خاصة وأنه يُجيد اللعب في مركز الدفاع أو كظهير أيسر، الأمر الذي طرح على المدرب السويسري رينيه فايلر لكنه أكد أن الأهلي ليس بحاجة لضم لاعب بيراميدز.

وأرجع ذلك لوجود لاعبين في الأهلي بنفس مهاراته وقدراته الفنية، بما يعني أنه لن يكون إضافة للقلعة الحمراء مع التقدير التام لقدراته وأمكانياته الفنية.

وعلى ضوء هذا تم إغلاق ملف التعاقد مع ظهير بيراميدز مُبكراً بناءً على رؤرية السويسري رينيه فايلر الذي يُعد الآمر الناهي في فريق الكرة ويمنحه مسئولو القلعة الحمراء كافة الصلاحيات في الفريق.

وتسبب هذا في إغلاق ملف تدعيم الجانب الدفاعي للأهلي تقريباً بعدما فشلت محاولات ضم أحمد حجازي نجم ويست بروميتش الإنجليزي والمنتخب الأول فقد أعلن المدير الفني أنه ليس بجاجة لضم لاعبين في الخط الخلفي للأهلي.

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ويرى المدرب السويسري أن الأولوية في التدعيم تأتي في الجانب الهجومي في الفريق كما سبق وحدد برغبته في ضم جناح أو جناحين يميناً وشمالاً وكذلك صانع ألعاب ثم يأتي تدعيم الهجوم أذا كانت هناك صفقة قوية في الهجوم.