رياضة | بالأرقام.. كشف حساب الساحر المغربي أشرف بنشرقي مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. كشف حساب الساحر المغربي أشرف بنشرقي مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُعد المغربي أشرف بنشرقي واحد من أفضل المحترفين الأجانب بالدوري المصري في الموسم الحالي قبل توقفه بسبب فيروس كورونا، حيث نجح اللاعب في تقديم مستويات وعروض قوية رفقة الفريق الأبيض في مختلف البطولات، وساهم بشكل مباشر في تأهل فريق لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل تأجيل المباريات بسبب الوباء.

ويحظي أشرف بنشرقي باهتمام العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث أكدت تقارير صحفية أن بعض الأندية الأوروبية ترغب في الحصول على خدمات اللاعب المغربي أبرزهم، مونبيليه ونيس وستراسبورج من فرنسا، وأولمبياكوس اليوناني، وطرابزون سبور وغازي عنتاب التركيين، وذلك بعد تألق اللاعب مع الفريق الأبيض هذا الموسم.

كل ما قدمه المغربي "بنشرقي" مع الزمالك

تعاقد النادي الزمالك مع المغربي أشرف بنشرقي في صيف عام 2019، قادمًا من نادي الهلال السعودي، وذلك بعد تألقه اللافت للأنظار مع فريقه السعودي ومن قبله مع فريق الوداد المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأبيض للمنافسة على كافة البطولات.

استطاع "بنشرقي" أن يكسب ثقة الجهاز الفني للزمالك سريعا وحجز مكانا في التشكيلة الأساسية للفريق الأبيض وأصبح أحد أهم الركائز بالفريق، وشارك مع أبناء ميت عقبة في 11 مباراة ببطولة الدوري الممتاز بواقع 715 دقيقة لعب، سجل هدف وحيد، وصنع 4 أهداف.

Advertisements

أما في بطولة دوري أبطال إفريقيا خاض "بنشرقي" 9 مباريات بالنسخة الحالية من البطولة، وسجل 6 أهداف، بينما خاض مباراة وحيدة بكأس السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، وسجل هدفين، ورفع رصيد أهدافه الإفريقية مع الأبيض لـ 8 أهداف ليعادل رقم البوركينابي عبد الله سيسيه الهداف الأجنبي التاريخي للزمالك في إفريقيا.

خاض اللاعب المغربي 4 مباريات مع الزمالك في بطولة كأس مصر، وسجل 4 أهداف في إجمالي دقائق لعب فعلية 390 دقيقة، بينما خاض مباراتين ببطولة السوبر المصري، وصنع هدف وحيد، ولم يسجل أي أهداف.

توج أشرف بنشرقي مع الزمالك بلقب بطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي، كما توج بكأس السوبر المصري على حساب الغريم التقليدي الأهلي، بالإضافة لبطولة كأس مصر.

بنشرقي يقع ضحية "رامز مجنون رسمي"

ووقع المغربي بنشرقي ضحية برنامج المقالب الشهير "رامز مجنون رسمي" والذي يقدمه الفنان رامز جلال، ويعرض خلال شهر رمضان المبارك عبر شاشة قناة "إم بي سي مصر"، ليصبح خامس لاعب كرة قدم وثاني زملكاوي يظهر في البرنامج بعد كل من، محمود كهربا ومحمد الشناوي وعلي معلول ثلاثي الأهلي، وزميله بالفريق الأبيض طارق حامد.

وقرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفع الغرامة المالية التي كان قد قرر توقيعها على اللاعب والمقدرة بـ 500 ألف جنيه بسبب ظهوره في برنامج المقالب، مؤكدًا أن قراره ذلك جاء بعدما قام اللاعب بضرب رامز جلال مقدم البرنامج خلال الحلقة، وذلك أسوة بما فعله زميله السابق طارق حامد.