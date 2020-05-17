رياضة | الزمالك يقرر تجديد عقد كارتيرون

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يقرر تجديد عقد كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وذلك بداية من مطلع شهر يوليو المقبل بإلغاء مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

وينتهى عقد المدرب الفرنسي مع نادي الزمالك فى نهاية الشهر المقبل وينتظر مسئولو القلعة البيضاء القرار النهائى بشأن مسابقة الدورى وحال عدم إلغاءها سيستمر العمل بين كارتيرون والزمالك بالعقد الحالي.

وفي حال إلغاء المسابقة سيتم تفعيل العقد الجديد بداية من شهر يوليو والذي يتضمن مكافآت إضافية للمدرب الفرنسي لتحفيزه لمواصلة تحقيق البطولات بعد نجاحه فى قيادة الفريق الأبيض لحصد بطولتي السوبر الإفريقي والمحلي قبل تعليق منافسات النشاط الرياضي في مصر وكذلك بطولات الاتحاد الإفريقى "كاف"، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، منذ منتصف شهر مارس الماضى والممتد حتى نهاية شهر مايو الجارى، وفقًا للمستجدات.

فيما نجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون في بلوغ دور نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربي فى نصف نهائي البطولة الأفريقية.

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يشار إلى أن الزمالك يتواجد في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم قبل تعليق المنافسات برصيد 31 نقطة.

وكان خاض 16 مباراة حقق الفوز خلالهم في 9 مواجهات وتعادل في 4 مباريات وهزم فى 3 لقاءات، من بينهم هزيمة اعتبارية أمام الأهلى لاعتباره منسحبًا من القمة.