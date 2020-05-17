رياضة | أرقام جونيور أجايي مع الأهلي هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أرقام جونيور أجايي مع الأهلي هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الموسم الجاري 2019/2020 تألقاً شديداً للنيجيري "جونيور أجايي" مهاجم النادي الأهلي، قبل توقف النشاط بسبب كارثة وباء كورونا.

ونصّب النيجيري الدولي السابق نفسه كأحد أهم أسلحة المدرب السويسري "رينيه فايلر" هذا الموسم، حيث اعتمد عليه في مركزي رأس الحربة الصريح والجناح الأيسر.

وساهم أجايي بشكل محوري في حصول النادي الأهلي على لقب كأس السوبر الخاصة بالموسم الماضي على حساب الزمالك، فضلاً عن تصدر الأهلي جدول الدوري بفارق مريح من النقاط، وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومنذ إنضمامه من النادي الرياضي الصفاقسي عام 2016 لقاء 2.5 مليون يورو، أصبح أجايي أحد عناصر النادي الأهلي الأساسية، سواء في حقبة حسام البدري أو الفرنسي باتريس كارتيرون وخليفته محمد يوسف ثم الأوروجواياني مارتن لاسارتي، وانتهاءاً بفايلر.

يبلغ أجايي من العمر حالياً 24 عاماً، وتبلغ قيمته السوقية حالياً 1.2 مليون يورو وفق آخر التحديثات التي قام بها موقع "ترانسفير ماركت".

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كشف حساب أجايي مع الأهلي

شارك أجايي في 25 مباراة مع الأهلي بمختلف المسابقات منذ مطلع الموسم الجاري، سجل خلالها 9 أهداف ومرر 4 تمريرات حاسمة، خلال 2030 دقيقة لعب.

وفي بطولة الدوري المصري الممتاز، خاض اللاعب 14 مباراة بمجموع دقائق 1125 دقيقة لعب، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 أهداف.

وفي بطولة دوري أبطال أفريقيا، لعب أجايي 9 مباريات، سجل هدفين وصنع هدفاً آخر، خلال 725 دقيقة.

ولحساب بطولة السوبر، خاض أجايي مبارتين أمام نادي الزمالك، تمكن خلالهما من تسجيل هدفين في المباراة الأولى، وساهم في حصول الأهلي على اللقب.