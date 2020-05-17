رياضة | نجم ريال مدريد يفضل الاعتزال على مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يفضل الاعتزال على مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الألماني توني كروس نجم نادي ريال مدريد الإسباني أنه يرفض الانتقال إلى الدوري الصيني مع انتهاء عقده في عام 2023 مشيرًا إلى أن يفضل الاعتزال في قلعة سانتياجو برنابيو.

وقال كروس لقناة يورو سبورت: "لدي هدف بأن أكون هنا هذه السنوات الثلاث، حينها سأصبح 33 عاماً وسيكون الوقت مناسباً للتفكير في كيف أشعر وما إذا كنت أريد الاستمرار في اللعب.. في كل الأحوال، لن تكون هناك عناوين في الأخبار عني مثل أن كروس سيذهب للصين لعامين أو شيء مماثل".

وأضاف كروس عن الانتقال لمانشستر سيتي: "لا يمكنني بصفة عامة تخيل نفسي أذهب إلى مكان آخرإذا اجتمعنا وظننا أنه يمكننا التجديد لعام، لأن الأداء لا يزال جيداً ولا يزال لدي الحافز، فلا أستبعد ذلك وما لا يمكنني تخيله هو ذهابي وأنا عندي 33 عاماً إلى إنجلترا، حيث تلعب كرة قدم بدنية للغاية".

ريال مدريد ينتظر القرار التاريخي

قرر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني منح لاعبي الفريق الملكي راحة من التدريبات اليوم الأحد بعدما عادوا إلى التدريبات بشكل منفرد خلال الأيام الماضية منذ أزمة فيروس كورونا.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن أن زيزو قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات وينتظر الحصول على الموافقة الحكومية لعودة التدريبات الجماعية غدا الإثنين على أن يكون التدريب لكل 10 لاعبين في مجموعة واحدة للمرة الأولى منذ جائحة فيروس كورونا.

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ويحتل ريال مدريد المركز الثاني، في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56، بفارق نقطتين فقط عن برشلونة المتصدر.

ريال مدريد يعود لضم نجم ليفركوزن

دخل نادي ريال مدريد الإسباني سباق التعاقد مع كاي هافيرتز نجم باير ليفركوزن الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، فإن ريال مدريد يعتبر هافيرتز أحد أفضل اللاعبين الشباب في ألمانيا وظل يتابعه حتى توقف الدوري الألماني قبل انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، انسحب من الصفقة قبل أزمة كورونا، بسبب وجود مزايدة على اللاعب من قبل بايرن ميونيخ.

وذكر الموقع الإسباني أن الأزمة حاليًا تتمثل في سعر اللاعب البالغ 100 مليون يورو، حيث لا ينوي ريال مدريد دفع هذا الرقم.

وكانت تقارير إسبانية أكدت، أمس السبت، أن برشلونة غير مهتم بضم هافيرتز في الصيف المقبل.