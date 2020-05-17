رياضة | تطورات صفقة انتقال بيانيتش إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات صفقة انتقال بيانيتش إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب خط وسط فريق يوفنتوس، عن مصيره في صفوف البيانكونيري خلال الفترة المقبلة.
حيث يرغب برشلونة في التعاقد مع بيانيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط اهتمام من كل من باريس سان جيرمان.
ووجه بيانيتش خلال رسالة عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، أن يوفنتوس أعلى نادي على مستوى العالم، وأنه مثل العائلة.
وتابع:" عندما ترى الألقاب التى بحوزته تعتقد بأنك بإمكانك الفوز بواحدة أيضاً وإضافتها إلى سجلهم".
وأتم:" إنه نادٍ استثنائي".
وفي سياق متصل وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن يوفنتوس أكثر من يعمل مؤخرًا لضم نيلسون سيميدو، ظهير البارسا، لاسيما بعدما فشلت مفاوضات تجديده مع برشلونة.
وذكرت أن يوفنتوس يريد تضمين سيميدو في صفقة انتقال ميراليم بيانيتش إلى برشلونة، ويغري النادي الكتالوني بتعويض الظهير البرتغالي عن طريق ضم ماتيا دي تشيليو.
وسبق أن أشارت تقارير إلى رغبة سيميدو في الانتقال إلى مانشستر سيتي، إلا أن الصحيفة الإسبانية، تؤكد أن عدم حل الفريق الإنجليزي لأزمة الحرمان من المشاركة الأوروبية لمدة عامين، سيعطل الصفقة.
يذكر أن سيميدو شارك هذا الموسم في 29 مباراة بمختلف البطولات رفقة البارسا، ولم يحرز أي هدف، بينما قدم لزملائه 5 تمريرات حاسمة.