رياضة | تطورات صفقة انتقال بيانيتش إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات صفقة انتقال بيانيتش إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب خط وسط فريق يوفنتوس، عن مصيره في صفوف البيانكونيري خلال الفترة المقبلة.

حيث يرغب برشلونة في التعاقد مع بيانيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط اهتمام من كل من باريس سان جيرمان.

ووجه بيانيتش خلال رسالة عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، أن يوفنتوس أعلى نادي على مستوى العالم، وأنه مثل العائلة.

وتابع:" عندما ترى الألقاب التى بحوزته تعتقد بأنك بإمكانك الفوز بواحدة أيضاً وإضافتها إلى سجلهم".

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وأتم:" إنه نادٍ استثنائي".

وفي سياق متصل وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن يوفنتوس أكثر من يعمل مؤخرًا لضم نيلسون سيميدو، ظهير البارسا، لاسيما بعدما فشلت مفاوضات تجديده مع برشلونة.