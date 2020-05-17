رياضة | 5 لاعبين مرشحين للرحيل من مانشستر سيتي هذا الصيف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 5 لاعبين مرشحين للرحيل من مانشستر سيتي هذا الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي على الراحلين بشكل كبير خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

حيث يرى مسئولو السيتي مع بيب إن هناك بعض اللاعبين سوف يرحلوا، بسبب العروض الكبرى المقدمة لهم هذا الصيف وأيضاً موافقة المدرب الإسباني جعلت رحيلهم متاح.

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ويعد ثنائي الدفاع نيكولاس اوتاميندي وبنجامين ميندي اقرب اللاعبين للرحيل هذا الصيف، خاصة بعد عدم اقتناع الإدارة بأداء اللاعبان في الموسم الجاري.

ويرغب فريق بايرن ميونيخ الألماني في التعاقد مع ليروى ساني، ولا يمانع بيب جوارديولا رحيل اللاعب، ولكن إدارة النادي لن تبيع اللاعب بأقل من 50 مليون يورو.

ويأتي البرتغالي جواو كانسيلو الذي يرغب أكثر من نادي في ضمه بصفقات تبادلية، ويريد مانشستر سيتي في استثمار تلك الرغبة، بينما يعد ديفيد سيلفا اللاعب الخامس والذي أعلن رحيله في نهاية الموسم وبعد أوضاع كورونا تراجعت تلك الرغبة مع النادي، ولكن يعد من اقرب اللاعبين للرحيل أيضاً.