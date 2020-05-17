رياضة | مدافع يوفنتوس يحرج راموس بسبب إصابة محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مدافع يوفنتوس يحرج راموس بسبب إصابة محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحرج المدافع الدولي الإيطالي كليني لاعب نادي يوفنتوس نظيره المدافع الدولي الاسباني لاعب نادي ريال مدريد سيرجو راموس بسبب تدخلاته العنيفة في المباريات الحاسمة دائما.

وقال مدافع يوفنتوس:"‏ راموس يمتلك ميزة لا يمتلكها احد، و هي الحسم مثل ايذاء الخصوم بمكر دائما يقول لم يقصد و لكنه يعلم انه كان يسقط بهذه الطريقة لكنه لم يفك قبضته تسع من عشر مرات بأمكانك ان تكسر ذراع الخصم".

وأضاف كليني:"راموس مدافع مرن للغاية ويمكنه أن يكون مفيدًا لفريقه لأنه يتميز في النواحي الهجومية ويستطيع التسجيل في شباك المنافسين، وهذا الاختلاف فيما بيننا هتان صفتان يتميز بهم راموس ولا يمتلكهما أحدًا تقريبًا".

واختتم المدافع الدولي الإيطالي تصريحاته قائلا:"إصابة محمد صلاح في تلك المباراة كانت ضربة قوية لصفوف ليفربول ولصالح ريال مدريد، لطالما قال راموس بأنه لم يقصد إيذاءه لكنه كان يدرك تمامًا أن سقوط صلاح بهذه الطريقة ستكسر ذراعه بكل تأكيد".