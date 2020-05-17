رياضة | قائمة هدافي الدوري الألماني قبل مواجهة بايرن ميونيخ أمام يونيون برلين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قائمة هدافي الدوري الألماني قبل مواجهة بايرن ميونيخ أمام يونيون برلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي اليوم الأحد نادي بايرن ميونيخ نظيره نادي يونيون برلين ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني الممتاز والتي عادت من جديد بعد موافقة الحكومة الألمانية علي اسئناف المسابقة من جديد بعد أن توقفت في الشهرين الماضيين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.

ومن المقرر أن تقام بين نادي بايرن ميونيخ ونظيره نادي يونيون برلين اليوم الأحد فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي قائمة هدافي بطولة الدوري الألماني الممتاز قبل عودة المسابقة من جديد:

1 - روبرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونخ - 25 هدف)

2 - تيمو فيرنر (لايبزيج - 21 هدف)

3 - جادون سانشو (بروسيا دورتموند - 14 هدف)

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4 - روبن كوايسون (ماينز - 12 هدف)

5 - نايديرليشينير (أوجسبورج - 11 هدف)

6 - ماركو رويس (بروسيا دورتموند - 11 هدف)

7 - روبن هيتيننجلز (فورتونا دوسلدورف - 11 هدف)

8 - سيرجي جنابري (بايرن ميونخ - 11 هدف)

9 - فوتر فجورست (فولفسبورج - 11 هدف)

10 - سباستيان أندرسون (يونيون برلين - 11 هدف)