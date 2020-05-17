رياضة | وزير الرياضة والشباب لـ"الخليج 365 الرياضي": قرار استئناف النشاط الرياضي أو إلغاءه آخر الشهر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة والشباب لـ"الخليج 365 الرياضي": قرار استئناف النشاط الرياضي أو إلغاءه آخر الشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشرف صبحي : سلامة الجميع أولوية وندرس كافة السيناريوهات

تلك تفاصيل ستاد بور سعيد ..وتأخير تصاريح ستاد الأهلي " غير صحيح"

شركة " ستادات" نهضة رياضية في المحافظات

نستعد لاستضافة كأس العالم 2030

رؤية ضبابية ومستجدات كل ساعة قادرة على تغيير الخطط في أي لحظة، كل شيء بات متعلق بعدد الإصابات والوفيات، هم ثقيل تحمله حكومة المهندس مصطفى مدبولي ومنهم بالطبع الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة والشباب.

لكن مشكلة دكتور أشرف صبحي أنه مسئول عن قطاع يمثل حياة لملايين المصريين، ففي ظل هذا الحجر المنزلي يشتاق عشاق الكرة المستديرة لرؤية الكرة في الملعب، للأهداف، للفوز والخسارة والترقب، تقف الرغبة أمام المسئولية في ظل بطولات لم تُحسم بعد ويبدوا أن حسمها صعب.

في وسط ذلك كله تزداد الأمور صعوبة بإعلان بعض الدول عودة النشاط الرياضي مثل ما فعلت مؤخرًا، ما جعل الأسئلة واجبة والإجابات قد تحمل بعض التوضيح، وبدون أي مواربة سألنا مباشرة .

هل سيتم استئناف النشاط الرياضي أم سيتم إلغاءه؟

حتى الآن لم يصدر أي قرار بعودة النشاط الرياضي أو إلغاءه، ولكن حاليا يتم دراسة الوضع والسيناريوهات المختلفة قبل أن يتم الاستقرار على القرار النهائي

متى سيتم إعلان القرار النهائي؟

قبل نهاية شهر مايو الجاري سوف تتضح كل الأمور

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ما هي السيناريوهات المطروحة للمناقشة حاليا؟

سلامة الجميع هو أولوية الدولة في الفترة الحالية، وإذا صدر قرار برفع الحظر عن التجمعات على الفور سيتم مناقشة الأندية واتحاد الكورة لعودة النشاط الكروي حفاظا لحقوق الجميع، أو في حالة الالغاء سيتم دراسة الوضع وتقييمه ووضع حلول للآثار المترتبة على هذا القرار، ولكن كل هذا متوقف على قرار الدولة

وماذا عن أنباء عودة نشاط الألعاب الفردية؟

لم يتم اصدار أي قرارات بعد

حدثني عن خطتكم لانشاء ستاد السلام في شرق بورسعيد؟

سيجرى إنشاء ستاد جديد بالمدينة الرياضية التي تقام في مدينة بورسعيد الجديدة "سلام مصر" في شرق بورسعيد، والاستاد من المخطط المبدئي له أن يسع 40 ألف متفرج، كما ستضم المدينة صالة رياضية، ملاعب مفتوحة وقاعة مؤتمرات، وغيرها من المنشآت الرياضية والخدمية، وتم اختيار موقع المدينة الرياضية لتكون مكان مستقبلي يتناسب مع التنمية التي تشهدها شرق بورسعيد، وأيضا لنكون جاهزين في حالة استضافة مصر لبطولات كبرى في الفترة المقبلة

بمناسبة الحديث عن انشاء ستاد جديد.. لماذا يشتكى نادي الأهلى من تأخر اصدار التصاريح الخاصة بانشاء ستاده الخاص؟

هذا كلام غير صحيح بالمرة، نحن لا نتأخر في الموافقة على أي طلبات تقدم لنا، ولكن في الواقع لم يتم تقديم أي طلب لنا من إدارة الأهلي حتى الآن للموافقة على انشاء الاستاد الخاص به

حدثني عن تعاون الوزارة وشركة ستادات ومشروع أندية city club الجديد؟

شركة استادات هي ممثل لجهاز سيادي في المشروع والذي يهتم بالأقاليم والمحافظات التي يحتاج أهلها إلى مستوى أفضل في أماكن ممارسة الرياضة والأنشطة الاجتماعية والترفيهية والعائلية، وسيتم تطوير الاستاد الخاص بكل محافظة أو مدينة بأحدث النظم العالمية وسيظل بإمكان أندية المحافظات الاستفادة منه وإقامة كل الأنشطة الطبيعية عليه دون قيود وفقاً لاستراتيجية الشركة، كما أن شركة استادات تسعى لاستثمار عوائد مشروع city club للعمل على تطوير الملاعب وزرعها بأفضل نجيل على أعلى مستوى عالمي، وتطوير المدرجات حتى يحقق الجميع أكثر استفادة ممكنة، وحرصنا على أن تكون قيمة الاشتراك في عضوية أندية city club في متناول الجمهور، وليست بقيمة مالية كبيرة حتى تكون متاحة للجميع، وبالفعل تقدم عدد كبير للحجز في جميع المحافظات للمرحلة الأولى من المشروع

أخيرًا هل مصر مستعدة لتقديم ملف لاستضافة كأس العالم 2030؟

نستعد لذلك من خلال بناء ملاعب في مدن مناسبة يتم تجهيزها لذلك وقرى رياضية، ومن بعدها سنتخذ قرار الترشح من عدمهوزير الرياضة والشباب للفجر : قرار استئناف النشاط الرياضي أو إلغاءه آخر الشهر.