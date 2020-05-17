رياضة | سر رفض الأهلي التعاقد مع مهاجم سموحة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سر رفض الأهلي التعاقد مع مهاجم سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، بعيدا عن الصورة تماما لارتداء قميص النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يأتي ذلك لعدة أسباب، منها رفع نادي سموحة لسعر اللاعب بشكل كبير، بالإضافة إلى رغبة مطالبة السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي في ضم لاعبين آخرين في مراكز أخرى يرى أن تدعيمها أهم وأفضل من دعم خط الهجوم.

مدرب الأهلي يرغب في تدعيم مركزي الجناح (يميناً وشمالا) وكذلك صانع الالعاب حيث أكد فايلر للإدارة على ضرورة وأهمية دعم هذين المركزين.

وفي سياق آخر، يناقش محمود الخطيب، رئيس الاهلي، مع لجنة التخطيط للكرة بالنادي التي يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو، خلال الاجتماع المُرتقب بينهما عدة ملفات مهمة.

Advertisements

وأهم هذه الملفات تعديل عقود بعض لاعبى الفريق وتمديد البعض الآخر، كذلك تجديد عقود اللاعبين التى تنتهى بنهاية الموسم المقبل، وفى مقدمتهم مروان محسن، إذ يرغب رئيس الأهلي في حسم الملفات وعدم تكرار أزمات عانى منها فريق الكرة فى الفترة الماضية تتعلق بالعقود والمكافأت والظهور الإعلامى وغيرها.

وقامت لجنة التخطيط بتقديم تقريراً للخطيب، يحتوي على عدة أمور خاصة بفريق الكرة، والتي تتعلق بلائحة الفريق التى تم تعديلها مؤخراً، علاوة على الغرامات والمكافآت وغيرها من الأمور التى سيُناقشها الخطيب مع اللجنة.

وكانت لجنة التخطيط قد طالبت سيد عبد الحفيظ بتجهيز ملفا شاملا عن كل لاعب في الفريق الأول لكرة القدم، والذي يتضمن معلومات دقيقة عن هذا اللاعب منها الإصابات التى تعرض لها وطريقة ومدة وتكاليف العلاج وكذلك العقوبات التى تعرض لها والمكافآت التى حصدها ونسبة مشاركته مع الفريق وخروجه من قائمة الـ18وعدد المرات التي قام بالتجديد للنادي فيها إذا كان متواجدا فى الأهلي منذ عدة سنوات، بالإضافة إلى قيمة عقده والأقساط التى يحصل عليها وعلاقته بالجهاز الفنى وغيرها من التفاصيل.

فضلا عن المعلومات التي تراها لجنة التخطيط للكرة بالأهلي أنها مهمة وسيكون لها دور فى تقييم أى لاعب عند التجديد له أو مناقشة أى عروض إحتراف داخلية و خارجية له أو الاستغناء عنه.