شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال ينضم لسباق التوقيع مع حارس برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل البرازيلي نيتو، حارس نادي برشلونة الإسباني، على رادار نادي أرسنال الإنجليزي من أجل التوقيع معه في الصيف.

وحسب صحيفة «إكسبرس» البريطانية، فقد أخبر برشلونة حارسه بعدم حاجته إليه الموسم القادم وإمكانية رحيله مع فتح باب الانتقالات.

ويدخل أرسنال السباق على توقيع الحارس لينضم إلى قائمة المهتمين بخدماته والتي تضم كل من تشيلسي وأياكس وإشبيلية.

ورغم رغبة المدير الفني للجانرز ميكيل أرتيتا في التعاقد مع صاحب الـ 30 عامًا إلا أن النادي اللندني يخشى عدم قدرته على دفع المبلغ المطلوب للحارس الذي لن يلعب سوى دور البديل للأماني بيرند لينو.