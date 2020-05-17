شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ليفربول السابق: «روبرتسون» و«أرنولد» أفضل ظهيرين في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى الإسباني خوسيه إنريكي، الظهير الأيسر السابق لنادي ليفربول، أن الثنائي أندي روبرتسون وترينت أليكساندرأرنولد هما أفضل ظهيرين في العالم في الوقت الحالي.

وقال اللاعب الإسباني المعتزل، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، عندما سئل عما إذا كان روبرتسون هو الظهير الأيسر في العالم حاليًا: «نعم. إذا تحدثنا عن آخر موسمين، فهو الأفضل بكل تأكيد. أرى أنه يمتلك جميع مواصفات الظهير المثالي ويبذل جهدًا بدنيًا يجعلك تشعر بالتعب بمجرد النظر إليه! إنه لا يتوقف عن الركض طوال المباراة، وهذا أمر استثنائي».

وأضاف: «أحب حماسه في اللعب، كما أن كراته العرضية لا تخطئ طريقها أبدًا. روبرتسون مدافع ممتاز أيضًا، لذا بكل تأكيد هو الظهير الأيسر الأفضل في العالم في آخر عامين».

أما عن أرنولد، فقال إنريكي: «كل ما قلته عن روبرتسون ينطبق على ترينت أيضًا. إنه الظهير الأيمن الأفضل في العالم في آخر عامين، ولا يجب أن ننسى أنه لم يتجاوز الواحدة والعشرين من عمره. البعض يودون رؤيته كلاعب في وسط الملعب، ولكني لا أرى سببًا في ذلك وهو الأفضل في مركزه حاليًا».

واختتم: «أرنولد لا يزال شابًا وأمامه مجال كبير للتحسن في مركزه الحالي...تخيل كيف سيكون مستواه إذا تطور أكثر!».

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