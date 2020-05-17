شكرا لقرائتكم خبر عن ويليان: معظم اللاعبين غير مرتاحين لعودة البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد النجم البرازيلي ويليان، لاعب تشيلسي الإنجليزي، عدم شعور معظم لاعبي البريميرليج بالراحة لعودة المسابقة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأوضح اللاعب، حسب صحيفة «إيفينينج ستاندرد» البريطانية: «صراحة مما أراه، كثير من اللاعبين، سأقول معظمهم، ليسوا مرتاحين لفكرة عودة المسابقة الآن».

وأضاف: «نحن حقًا نريد العودة ونفتقد اللعب وفعل ما نحبه ولكن يجب أن تكون الأمور آمنة لنا لنفعل ذلك، نحن ننظر إليها بهذا الشكل، صحتنا يجب أن تأتي في المقام الأول».

وتابع: «لذا في الوقت الراهن اللاعبون لا يشعرون بالراحة لفكرة العودة حتى يصبح كل شئ آمن لفعل ذلك، اللاعبون تحدثوا على الإنترنت عبر عدد من التطبيقات المختلفة وإجرينا بعد الاجتماعات أيضًا وأرسل لنا (فرانك) لامبارد إرشادات البريميرليج لكننا لا نزال لا ندري كيف ستسير الأمور، نتمنى أن نعرف خلال الأيام القليلة القادمة، سيجتمع أعضاء البريميرليج وسيبلغونا بالخطوات القادمة».