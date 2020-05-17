فايلر يرفض حسم تجديد عقده مع الأهلى بسبب "فيديو كونفرانس"

وإتفق فايلر تقريباً مع إدارة الأهلي على الخطوط العريضة بشأن تجديد عقده مع النادي لكنه طلب تأجيل التوقيع الرسمي لحين السفر وإنهاء بعض الأمور المتعلقة بالتجديد قبل أن يُعلن عن بقاء في القلعة الحمراء لمدة موسمين مقبلين بنسبة كبيرة للغاية.

محمود الخطيب رئيس النادى تحدث أكثر من مرة، وعلى فترات مُتباعدة، مع المدرب السويسرى بشأن التجديد، وكانت هذه المفاوضات على سبيل "جس النبض"، كما تحدث أمير توفيق مدير التعاقدات مع فايلر أكثر من مرة فى هذا الأمر، ورحّب فايلر بالتجديد والبقاء مع القلعة الحمراء.

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فايلر أتفق مع الاهلي على المقابل المالى وقيمة العقد الذى سيزيد بنسبة 10 % خلال الموسم المقبل، ولا توجد طلبات أخرى للمدير الفنى، باستثناء إضافة عنصر للجهاز الفنى سيكون مُتخصصا فى تأهيل الإصابات والاستشفاء، ويحصل فايلر على مليونى و200 ألف دولار سنوياً لكن هذا المبلغ يحصل عليه فايلر ومساعدوه الأجانب فى الجهاز الفنى وهم، ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكلى مدرب الأحمال البدنية.

العقد الحالى بين فايلر والأهلى مدته موسمين، وينص على تجديد العقد تلقائياً حال الفوز ببطولتى الدورى المحلى ودورى أبطال أفريقيا، وفى حال خسارة إحدى البطولتين أو خسارة البطولتين يتم التفاوض مرة أخرى بشأن تفعيل الموسم الثانى من العقد ، ويتضمن العقد شرط جزائي مدته ستة أشهر تستحق الدفع على الطرف الذى يرغب فى فسخ العقد.