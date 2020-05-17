شكرا لقرائتكم فتاوى رمضان .. سعاد صالح : الأحضان والقبلات غير مستحبة فى الملاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قالت سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أنه فى ظل عودة النشاط الرياضى مرة أخرى فى عدة بلدان يجب أن نتوخى الحذر إذا قررنا أن نحذوا حذوهم خاصة بعد أن أصبح الاتجاه العالمي للتعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وأضافت سعاد صالح في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن النشاط الرياضى في مصر عودته مرهونة بقرار الحكومة المصرية ومن ثم إذا تم إقرار ذلك حفاظا على اقتصاد اللعبة يجب أن يبتعد اللاعبين عن الاحضان والقبلات فى الملاعب حيث حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أحاديثه النبوية الشريفة قائلا: "لا ضرر ولا ضرار"

أي أنه يجب الابتعاد عن أي أمر قد يجلب الضرر عن المسلمين.