شكرا لقرائتكم عوكل الجن بقى كتالونى.. شاهد آخر إفيهات عمرو زكى عبر إنستجرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقمص عمرو زكى مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عبر حسابه على انستجرام شخصية الفنان محمد سعد فى فيلمه الشهير عوكل ، وظهر مرتدياً تى شيرت برشلونة ويقول الجملة الشهيرة بالفيلم "ناخذ من كل رجل قبيلة" ، "عوكل" هو واحد من أفضل أعمال النجم الكوميدي محمد سعد، والذى قدمه ضمن سلسلة من الأعمال السينمائية المتتالية، حققت نجاحات لم يحققها أى فنان آخر من قبل، بدأت مع "اللمبى"، ثم "اللى بالى بالك"، وبعدها "عوكل" ثم "بوحة" و"كتكوت" و"تتح" وغيرها ، "عوكل" كان الخروج الأول لمحمد سعد من عباءة اللمبى، ولكي يثبت سعد كفاءته وجدارته بتلك المكانة التى وضعه بها الجمهور، وأيضا قدراته التمثيلية، قدم سعد خلال الفيلم شخصيتين، بعيدتين عن بعضهما البعض كل البعد، وهما عوكل الشخصية الرئيسية فى الفيلم، وأطاطا شخصية الجدة الكبيرة والمسنة التى تمتلك حسا كوميديا خاصة، بل أن البعض اعتبر أن سعد أجاد فى أطاطا أكثر من عوكل.

وأشهر الإفيهات والتى "علمت" مع الجمهور، من أبرزها "نأخذ من كل رجل قبيلة" وهى الجملة الشهيرة التى قالها عوكل حينما كان "كومبارس" فى أحد الأعمال السينمائية، فهو يعشق التمثيل، ويبحث عن فرصة نحو الشهرة والتألق.

من ناحية أخرى، كشف عمرو زكى أن سبب عدم سفره إلى إنجلترا والانضمام لتدريبات ويجان عقب مباراة المنتخب أمام زامبيا كان للإصابة فى مباراة المنتخب، وليس بسبب حفلة عيد ميلاده فى نفس اليوم.

وقال مهاجم الزمالك السابق، مباراة زامبيا كانت يوم عيد ميلادى وقام 5 لاعبين فى المنتخب من ضمنهم ميدو باعداد حفلة خاصة لى بحضور وكيلى المصرى والأجنبي، وتوجهنا لكافيه ثم الى احد أماكن الحفلات العامة وسهرنا حتى الصباح، ولكن لم تكن الحفلة سبب عدم انضمامى لتدريبات ويجان وانما كانت إصابة فى العضلة الخلفية فى مباراة زامبيا.

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واختار عمرو زكي لاعب الزمالك والمنتخب الوطنى السابق، حازم إمام عضو اتحاد الكرة السابق، ليكون رئيسا للزمالك فى المستقبل، مؤكدا أنه الاصلح لما يملك من خبرات إدارية فى عمله بالزمالك واتحاد الكرة .

كما أكد عمرو زكى فى تصريحات تليفزيونية انه لا يصلح لأن يكون رئيسا للزمالك فى يوم من الأيام، وحدد 3 رؤساء للزمالك فى المستقبل وهم بالترتيب حازم إمام وأحمد مرتضى منصور وشيكابالا.

فيما قال عمرو زكى لاعب الزمالك والمنتخب الوطنى السابق، إن كل أندية العالم تنافست لضمه أثناء فترة احترافه فى ويجان الإنجليزى بعدما تصدر قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 10 أهداف، مشددا على أن سبب عدم استمراره فى عالم الاحتراف هو عدم وجود منظومة محترفة كاملة فى مصر، وكانت هناك عراقيل تسببت فى عدم استكمال مشواره الاحترافي.