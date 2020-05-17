شكرا لقرائتكم حلمى طولان يستعين بقياسات اللاعبين لدراسة حالتهم البدنية فى فترة التوقف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعان الجهاز الفنى لإنبى بقيادة حلمى طولان، بالقياسات البدنية للاعبين من أجل الوقوف على حالتهم البدنية خلال الفترة الحالية فى ظل توقف النشاط الكروى لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث تم تعليق منافسات الدورى الممتاز، منذ منتصف مارس الماضى، والممتد وفقًا للمستجدات الجارية لفيروس كورونا، وذلك بعدما طلب الجهاز الفنى للفريق البترولى اللاعبين بخوض بعض تدريبات الجرى خلال فترة التوقف الحالية من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية خلال فترة التوقف السلبية الحالية، حيث يحرص حلمى طولان على متابعة حالة اللاعبين أثناء تأدية تدريبات الحجر المنزلى، بعدما أعد لهم برنامج تأهيلى خاص ليؤديه اللاعبون فى منازلهم، حتى يكونوا جاهزين للعودة للمشاركة فى التدريبات فى حال تقرر استئناف منافسات الدورى الممتاز هذا الموسم.

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وأكد حلمى طولان من قبل أن فترة الإعداد لمدة 3 أسابيع لن تكون كافية على الإطلاق، لإعداد اللاعبين فى ظل فترة التوقف الطويلة، فيما ينتظر مسؤولو نادى إنبى قرارين من اتحاد الكرة، لتحديد موقف النادى البترولى من مستحقات اللاعبين فى هذا الموسم، بعد تعليق منافسات الدورى الممتاز، ويعد القرار الأول متمثل فى مسألة عودة النشاط الرياضى من عدمه والقرار الثانى هو صدور لائحة من اتحاد الكرة لتنظيم العلاقة المالية بين الأندية واللاعبين حال إلغاء الموسم الكروى.

وخاض نادى إنبى هذا الموسم 18 مباراة فى الدورى الممتاز، قبل تعليق منافساته احتل بهم المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 25 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم، لذا يحرص الجهاز الفنى لنادى إنبى، على تجهيز اللاعبين ومتابعة إجراءات حالتهم البدنية خلال فترة التوقف، حتى يكونوا مستعدين فى حال تقرر استئناف النشاط الرياضى هذا الموسم.