شكرا لقرائتكم اتحاد الهوكى يلتزم بالعمل فى الاتحاد للضرورة القصوى بشهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف شريف كمال، رئيس اتحاد الهوكى، عن الإلتزام فى شهر رمضان بالعمل من مقر الإتحاد فى الضرورة القصوى فقط من أجل الحماية من فيروس كورونا المستجد ، مشيرا إلى أنه ينهىا جميع الإجراءات و عقد الإجتماعات عن طريق الـ " أون لاين " إتباعا للإجراءات الإحترازية للدولة و تعليق النشاط على صعيد جميع المراحل السنية لحماية اللاعبين و أسرة اللعبة ، مشيرا إلى أنه حضر مؤخرا لإنهاء إجراءات الدورات التدريبية .

و ينظم إتحاد الهوكى دورات تدريبية للمدربين والحكام على المستويات المختلفة، بدءا من المستوى الأساسى، عقب عيد الفطر المبارك "أون لاين"، من أجل استغلال وقت حظر كورونا فى شىء إيجابى على الصعيد التدريبى والتحكيمى، فى ظل تعليق النشاط وفقا للإجراءات الاحترازية للدولة، مشيرا إلى أن اتحاد الهوكى ملتزم تماما بكافة الإجراءات وعقد اجتماعاته أون لاين أيضا حفاظا على سلامة الأعضاء وأسرة اللعبة على كافة الأصعدة .

وقال رئيس اتحاد الهوكى إن الاتحاد فى الوقت الحالى يدرج أسماء المشتركين وينهى إجراءات الدورى تمهيدا لبدئها عقب العيد مباشرة.

Advertisements

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى بعض الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية فى ظل تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا و مثلم الإتحادات الرياضية التى تحرص على إستغلال كورونا فى التدريبات و الكورسات الأون لاين .

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية.