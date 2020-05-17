شكرا لقرائتكم ميدو جابر يواصل مرانه اليومى رفقة أحد أصدقائه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
من ناحية أخرى، أكد ميدو جابر لاعب الفريق الكروى الأول بنادى مصر المقاصة أن إيهاب جلال أفضل مدير فنى تعامل معه طيلة حياته فى كرة القدم.
وأضاف ميدو جابر خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة"، أن إيهاب جلال على كافة المستويات هو الأفضل خاصة أنه يضع شروطا كثيرة لمن يلعب معه أبرزها الخطط والتفاصيل التى يقوم بها.
وتابع لاعب المقاصة، حسام البدرى أشركنى بعدما طلبت منه حاجتى للعب ورفض رحيلى من صفوف الفريق، مؤكدا أنه أشاد بمستواه فى التدريبات ما جعلنى احترمه.
وأشار ميدو جابر إلى أن البدرى منحه الفرصة بالرغم من تواجد نجوم كبار وقتها مثل مؤمن زكريا ووليد سليمان يقدمون مستويات جيدة.
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