ميدو جابر يواصل مرانه اليومى رفقة أحد أصدقائه

جدة - عمرو شويل خاض ميدو جابر صانع ألعاب النادى الاهلى السابق ومصر المقاصة حالياً، وصلة تدريبات برفقة أًصدقائه على أحد الملاعب، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري العام، ونشر جابر فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال قيامه بالتدريبات وعلق عليه " الحلم لا يصبح حقيقة بالسحر، ولكنه يحتاج إلى العرق والتصميم والعمل الجاد"، ودخل مسئولو الاتحاد السكندرى فى مفاوضات شفوية مع ميدو جابر من أجل معرفة رأيه النهائى بشأن التفاوض معه للانضمام لزعيم الثغر،ويحتاج الاتحاد السكندرى للتعاقد مع صانع ألعاب جديد بعد اقتراب رحيل أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق الأساسى بعد انتهاء إعارته وعودته من جديد للزمالك بنهاية الموسم الجارى.

من ناحية أخرى، أكد ميدو جابر لاعب الفريق الكروى الأول بنادى مصر المقاصة أن إيهاب جلال أفضل مدير فنى تعامل معه طيلة حياته فى كرة القدم.

وأضاف ميدو جابر خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة"، أن إيهاب جلال على كافة المستويات هو الأفضل خاصة أنه يضع شروطا كثيرة لمن يلعب معه أبرزها الخطط والتفاصيل التى يقوم بها.

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وتابع لاعب المقاصة، حسام البدرى أشركنى بعدما طلبت منه حاجتى للعب ورفض رحيلى من صفوف الفريق، مؤكدا أنه أشاد بمستواه فى التدريبات ما جعلنى احترمه.

وأشار ميدو جابر إلى أن البدرى منحه الفرصة بالرغم من تواجد نجوم كبار وقتها مثل مؤمن زكريا ووليد سليمان يقدمون مستويات جيدة.