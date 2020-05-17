أحمد بلال: تجربة تريزيجيه والننى رفعت أسهم المصريين فى الدورى التركى

جدة - عمرو شويل يرى أحمد بلال نجم النادى الاهلى السابق أن نجاح تجربة محمود حسن " تريزيجيه " و محمد الننى نجما منتخب مصر فى الدورى التركى سر إهتمام أندية تركيا بنجوم الدورى المصرى فى الوقت الحالى ، فضلا عن قلة الأسعار و التكلفة بالنسبة لنجوم الدوريات الأخرى المبالغ فيها بشدة ، مؤكد إلى أن إتجاه أندية تركيا لنجوم الإيجيبشيان ليج فى الوقت الحالى أمر طبيعى بواقع نجاحات التجارب المصرية السابقة فى الدورى التركى .

وقال أحمد بلال أن الدورى التركى يعتبر من الدوريات الغير مصنفة فى اوروبا بالرغم من قوة الدورى فى تركيا .

وشهدت الفترة الأخيرة العديد من الأخبار التى تتحدث عن عروض احترافية لثنائى هجوم الزمالك المغربى أشرف بن شرقى والتونسى فرجانى ساسي، خاصة فى الدورى التركى، بعد تألقهما مع القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

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طرابزون سبور وملطية سبور وضعا ثنائى الزمالك فى أولويات التعاقد خلال الميركاتو الصيفى المقبل، وهو ما قوبل بالرفض من مسئولى القلعة البيضاء لعدم التخلى عن عنصرين من القوام الأساسى للزمالك خاصة فى الفترة الأخيرة.

تفكير الأندية التركية لم يأت من فراغ، فثنائى شمال أفريقيا كان جديراً بجذب الانتباه فى ظل تألقهما مع الفريق الأبيض حتى أصبحا يشكلان تهديداً لأى منافس، وقوة لا يستهان بها.