باهر المحمدي: سأرحل عن الإسماعيلي بنهاية الموسم.. ولم أوقع للأهلي

أبلغ نجم وقائد الإسماعيلي، باهر المحمدي، إدارة ناديه بأنه لم يوقع للنادي الأهلي مثلما تردد خلال الساعات الماضية.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع"، نقلاً عن مصدر مقرب من المحمدي، قوله إن اللاعب أبلغ إدارة ناديه عن طريق بعض الوسطاء أنه لم يوقع للأهلي، مؤكداً أنه لاعب محترف ولا يسعى لإقحام نفسه في دوامة التوقيع لناديين، خاصة أنه مرتبط بتعاقد ممتد مع الدراويش.

وأضاف المصدر أن المحمدي لم يوقع للأهلي، وأن اللاعب أبلغ إدارة ناديه بذلك، كما أبلغهم بتمسكه بالرحيل نهاية الموسم للاحتراف الخارجي، مثلما وعده رئيس النادي في وقت سابق.

وترددت خلال الساعات الماضية أنباء عن توقيع "المحمدي" للنادي الأهلي، مقابل 60 مليون جنيه ولمدة 4 سنوات.

أصدر النادي الإسماعيلي بياناً كشف من خلاله موقف النادي من رحيل نجمه وقائده باهر المحمدي.

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وقال النادي في بيانه: "صرح المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة، بأن ما تداولته بعض القنوات الفضائية ووسائل الإعلام، عن نية النادى الإسماعيلى فى التفريط فى اللاعب باهر المحمدى أو بعض لاعبى الفريق، هو أمر عار تمامآ من الصحة."

وأكد بيان الإسماعيلي أن "تلك المنصات الإعلامية تفتقد النزاهة وتعمل لصالح بعض الجهات التي تهدف لإثارة الرأى العام، ومحاولة تحريض اللاعبين على أنديتهم من أجل تحقيق نسب مشاهدة عالية وذلك على حساب مصالح الاندية وهو ما يؤثر بالسلب على الكرة المصرية بشكل عام وعلى أندية الاقاليم التى تنوي الحفاظ على لاعبيها للمنافسة على البطولات المحلية والخارجية برغم الصعاب التى تواجه تلك الاندية من حيث قلة الموارد والتجاهل الاعلامى الذى يوجه لأندية بعينها".

وكانت الإعلامية شيما صابر قد أعلنت، عبر قناة "أون تايم سبورت"، عن توقيع المحمدي على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي لمدة 4 سنوات بدءاً من الموسم المقبل، مقابل 60 مليون جنيه بواقع 15 مليون جنيه في الموسم الواحد، ليكون ضمن الفئة الأولى في الفريق، ويحصل على 75% من قيمة الموسم الأول مقدمًا.

وقالت الإعلامية إن باهر المحمدي رفض الدخول في مفاوضات مع نادي الزمالك، حيث فضل التوقيع للأهلي.

وأشارت إلى أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قام بالتواصل مع إبراهيم عثمان، رئيس الإسماعيلي، لحسم الصفقة، حيث أبدى الأخير موافقته المبدئية على الصفقة، ليتم حسم الأمور في القريب العاجل.