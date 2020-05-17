شاهد.. فرجانى ساسى يؤدى التدريبات على الرمال استعدادا لعودة الإيجيبشن ليج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان فرجانى ساسى، لاعب سط نادى الزمالك، برمال الشواطئ لأداء الدريبات للحفاظ على لياقته البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ويترقب عشاق الساحرة المستديرة الكشف عن مصير الدورى المصرى خلال الأيام المقبلة بعد توقفه منذ مارس الماضي. ونشر ساسى فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام، خلال أدائه التدريبات على الرمال مع أحد أصدقائه.
ويعتبر الراحل محمود الجوهرى، مدرب الفراعنة الأسبق، أول من أدخل فكرة التدريب على الرمال إلى الكرة مصرية قبل مونديال 90 فى إيطاليا لإعداد الفراعنة بشكل قوى قبل المشاركة فى كأس العالم.
وتصدر فرجانى ساسى قائمة أغلى اللاعبين الأجانب فى الدورى المصرى، وفقاً لآخر تحديثات القيمة التسويقية على موقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، رغم تراجع أسعار اللاعبين فى الفترة الأخيرة بسبب توقف النشاط الرياضى وبشكل عام شارك فرجانى ساسى مع الزمالك في23 مباراة بالموسم الجارى بمختلف البطولات، استطاع خلالها الدولى التونسى أن يحرز هدفين ويصنع مثلهما، ومنذ انضمامه إلى القلعة البيضاء استطاع ساسي أن يشكل مصدر قوة لا يستهان بها فى وسط ملعب الفريق الأبيض.
القيمة التسويقية للاعب الزمالك بلغت 2 مليون يورو، أى ما يعادل 34 مليون جنيه مصرى، وجاءت القائمة كالتالي:
وكشف مسؤولو الزمالك أنه لن يتم اتخاذ قرار بعودة التونسى فرجانى ساسى والثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الفريق الأبيض، لحين اتخاذ قرار بشأن تحديد موعد عودة التدريبات المتوقفة فى الفترة الحالية لتوقف النشاط الكروى.
ويحرص الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على التواصل معهم بشكل مستمر إلى جانب باقى لاعبى الفريق للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.
ويتمسك الفرنسى كارتيرون باستمرار الثلاثى فرجانى ساسى ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقى، لاعبى الزمالك، ضمن صفوف الفريق فى الموسم المقبل، حيث يحرص المدرب الفرنسى على مواصلة متابعة خوضهم للتدريبات البدنية ويقوم الثلاثى بإرسال فيديوهات التدريبات الخاصة بهم إلى الجهاز الفنى للفريق، للتأكيد على مواصلة الحفاظ على التدريبات اليومية الخاصة بالبرامج البدنية الموضوعة لهم للحفاظ على لياقتهم البدنية.
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