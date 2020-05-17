شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فرجانى ساسى يؤدى التدريبات على الرمال استعدادا لعودة الإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان فرجانى ساسى، لاعب سط نادى الزمالك، برمال الشواطئ لأداء الدريبات للحفاظ على لياقته البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ويترقب عشاق الساحرة المستديرة الكشف عن مصير الدورى المصرى خلال الأيام المقبلة بعد توقفه منذ مارس الماضي. ونشر ساسى فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام، خلال أدائه التدريبات على الرمال مع أحد أصدقائه.

ويعتبر الراحل محمود الجوهرى، مدرب الفراعنة الأسبق، أول من أدخل فكرة التدريب على الرمال إلى الكرة مصرية قبل مونديال 90 فى إيطاليا لإعداد الفراعنة بشكل قوى قبل المشاركة فى كأس العالم.

وتصدر فرجانى ساسى قائمة أغلى اللاعبين الأجانب فى الدورى المصرى، وفقاً لآخر تحديثات القيمة التسويقية على موقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، رغم تراجع أسعار اللاعبين فى الفترة الأخيرة بسبب توقف النشاط الرياضى وبشكل عام شارك فرجانى ساسى مع الزمالك في23 مباراة بالموسم الجارى بمختلف البطولات، استطاع خلالها الدولى التونسى أن يحرز هدفين ويصنع مثلهما، ومنذ انضمامه إلى القلعة البيضاء استطاع ساسي أن يشكل مصدر قوة لا يستهان بها فى وسط ملعب الفريق الأبيض.

القيمة التسويقية للاعب الزمالك بلغت 2 مليون يورو، أى ما يعادل 34 مليون جنيه مصرى، وجاءت القائمة كالتالي:

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وكشف مسؤولو الزمالك أنه لن يتم اتخاذ قرار بعودة التونسى فرجانى ساسى والثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الفريق الأبيض، لحين اتخاذ قرار بشأن تحديد موعد عودة التدريبات المتوقفة فى الفترة الحالية لتوقف النشاط الكروى.