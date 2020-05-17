شكرا لقرائتكم خبر عن الهوكى يلتزم بالعمل فى الاتحاد للضرورة القصوى خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شريف كمال، رئيس اتحاد الهوكى، عن الالتزام فى شهر رمضان بالعمل من مقر الاتحاد فى الضرورة القصوى فقط من أجل الحماية من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه ينهى جميع الإجراءات وعقد الاجتماعات "أون لاين" اتباعا للإجراءات الاحترازية للدولة وتعليق النشاط على صعيد جميع المراحل السنية لحماية اللاعبين وأسرة اللعبة، مشيرا إلى أنه حضر مؤخرا لإنهاء إجراءات الدورات التدريبية .

وينظم اتحاد الهوكى دورات تدريبية للمدربين والحكام على المستويات المختلفة، بدءا من المستوى الأساسى، عقب عيد الفطر المبارك "أون لاين"، من أجل استغلال وقت حظر كورونا فى شىء إيجابى على الصعيد التدريبى والتحكيمى، فى ظل تعليق النشاط وفقا للإجراءات الاحترازية للدولة، مشيرا إلى أن اتحاد الهوكى ملتزم تماما بكافة الإجراءات وعقد اجتماعاته أون لاين أيضا حفاظا على سلامة الأعضاء وأسرة اللعبة على كافة الأصعدة .

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وقال رئيس اتحاد الهوكى إن الاتحاد فى الوقت الحالى يدرج أسماء المشتركين وينهى إجراءات الدورى تمهيدا لبدئها عقب العيد مباشرة.

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى بعض الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية فى ظل تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا و مثلم الإتحادات الرياضية التى تحرص على إستغلال كورونا فى التدريبات و الكورسات الأون لاين .

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية.