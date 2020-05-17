شكرا لقرائتكم خبر عن حالة وفاة تؤجل اجتماع المصارعة بعد عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد المصارعة، برئاسة عصام النوار، تأجيل اجتماع مجلس الإدارة الذى كان مقررا اقامته اليوم لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها مصير الأجهزة الفنية للمنتخبات سواء بالتجديد لهم أو التغيير، وكذلك توفير بعض الأدوات الرياضية الخفيفة لحاجة برامج التدريب للاستخدام فى التدريب المنزلى للاعبين واللاعبات، بالإضافة إلى اعتماد ما تم تنفيذه بخطط الإعداد المنزلى خلال فترة الحظر ضمن الإعداد لدورة طوكيو 2021، ليعقد الاجتماع بعد عيد الفطر المبارك، بسبب وفاة شقيقة وجيه بكير أمين صندوق اتحاد اللعبة، حيث يحرص المجلس على حضور كل أعضاء مجلس الادارة للجلسة، حتى يتم اتخاذ القرارات بالأغلبية إن لم تكن بالإجماع .

وينتظر اتحاد المصارعة تقريرا من اللجنة الأولمبية بمصير الملف الذى تم تسليمه والخاص بخطة إعداد دورة الألعاب الأولبمية طوكيو 2021، من حيث الموافقة عليه أو إبداء ملاحظات على بنود خطة الإعداد.

Advertisements

وسلم اتحاد المصارعة، برئاسة عصام النوار، الملف الخاص بالخطة المقترحة للبطولات والمعسكرات وحتى انطلاق أولمبياد طوكيو 2021 إلى اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة.

وتم تسليم الملف الخاص بالخطة إلى اللجنة الأولمبية، بحضور كل من محمد الكردى وعبد الأول محمد مساعدى وزير الرياضة بالإضافة إلى المديرين الفنيين للمنتخب.

وأعدت اللجنة الأولمبية خطة من أجل عودة التدريبات للاعبين المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 وأيضا المجموعة التى تمتلك فرص التأهل من خلال التصفيات التى تم تأجيلها حاليا ومن المتوقع أن تعود بعد الإنتهاء من أزمة فيروس كورونا، على أن تتضمن تواجد اللاعبين فى مكان تدريبى مثل المركز الأولمبى ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الطبية والوقائية اللازمة للاعبين والمدربين والإداريين الذى يدخلون المعسكر، وعدم خروجهم نهائيا وهذا بهدف تجهيز اللاعبين وإعادة تأهليهم بعد فترة التوقف الحالية وهذا البرنامج للاعبين المتأهلين للأولمبياد والمجموعة التى ستشارك فى التصفيات فقط.