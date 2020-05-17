شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عادت منافسات الدوري الألماني لكرة القدم «بوندزليجا»، أمس السبت، للحياة مرة أخرى بعد فترة توقف دام 65 يوما بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حيث أقيمت 5 مباريات من منافسات الجولة 26.
وتستأنف المباريات بعدد من المواجهات المثيرة، حيث تبدأ بمباراة كولن وماينز، التي ستنطلق في الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة beIN Sports HD 1.
وتنقل نفس القناة يونيون برلين وبايرن ميونخ والتي تنطلق في السادسة مساءا.
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