شكرا لقرائتكم حسين الشحات يستعيد ذكريات "تشميسة النقاز" في موقعة الأهلى والزمالك بالسوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد حسين الشحات نجم النادى الاهلى ذكريات لقطة مراوغته لظهير الزمالك الأيمن حمدي النقاز، أثناء مباراة السوبر المصري، والتي حازت على اهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ، ونشر الشحات صورته أثناء احتفاله بالاهداف مع صديقه وعلق قائلا : "الشحات والنقاز ..صاحب اللعبة يابلد" ، ونجح الشحات في إحراز الهدف الثاني للنادي الأهلي في مباراة السوبر المصري سبتمبر الماضى، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف لهدفين على الزمالك ، وفى وقت سابق علق حسين الشحات على اللقطة قائلًا: "دائمًا بعملها من أيام الناشئين ..المشكلة محمود علاء قفل قدامي الزاوية البعيدة كنت عايز أحطها في البعيدة".

وأضاف عن صعوبتها مع طول "النقاز": "مبتبقاش متوقع، المدافع بيلعب على التوقع، إن حسين ممكن يزق كدة، إن حسين ممكن يطلع بها لبرة، كسبانين واحد صفر، والنقاز طبعًا لعيب كبير ونجم كبير ومحدش يقدر يختلف على كدة.. (الترقيصة) لأن هو مكنش متوقع، هو خلاص بيجري ورايا إن أنا هجري على برة، هو متوقع إن أنا هجري على برة".

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وأكد "الشحات" أن "التشميسة" فتحت الباب لإحراز الهدف الثاني الذي سجله بنفسه، فيما وصفها قائلًا: "كانت حلوة بصراحة".

على الجانب الاخر ، أغلق حسين الشحات باب العروض الخارجية بعدما رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق رحيله لأحد الأندية الخليجية بعد عرض الأمر عليه، حيث أكد المدرب السويسري أن الشحات من العناصر الأساسية التي لا غني عنها ويصعب تعويضه حال التفريط فيه، وهو نفس موقف حسين الشحات نفسه الذي طلب من الوسطاء عدم الحديث معه فى أى عروض فى الوقت الراهن، وأكد حسين الشحات أنه مُصر على استكمال مسيرته فى الأهلى لمساعدة زملائه على تحقيق الانتصارات والفوز بالبطولات بعد استئناف النشاط الكروي، خاصة أن اللعب للأهلى يعد حلمه الكروى منذ الصغر، وهو الأمر الذى دفعه لترك العين الإماراتى والموافقة على عرض الانتقال الأهلى ، ويرفض الأهلي التفريط في حسين الشحات لسبب أخر وهو احتمالية رحيل رمضان صبحي بنهاية الموسم فور انتهاء اعارته من نادي هيدرسفيلد الأنجليزي حيت تجد الإدارة الحمراء صعوبة في الابقاء عليه بسبب سعره المرتفع.