شكرا لقرائتكم الاتحاد العربى يرفض طلب الإسماعيلى بإلغاء كأس الأندية وتوزيع جوائزها على المربع الذهبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الاتحاد العربي لكرة القدم بشكل رسمي المقترح الذي تقدم به مسؤولو فريق الاسماعيلي المصري، والذى طالب فيه بإلغاء النسخة الحالية من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتقدم الإسماعيلي بطلب للاتحاد العربي بإعلان رباعي النصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، أبطالا لهذه النسخة، وتوزيع جائزة الفائز بالتساوي بينهم، بعد انتشار فيروس كورونا.

وتأهل الإسماعيلي المصري للدور نصف النهائي، وفاز ذهابًا على الرجاء المغربي بهدف نظيف، قبل إلغاء مواجهة العودة رغم سفر الفريق للأراضي المغربية في مارس الماضي، بينما يلتقي فريقا الشباب والاتحاد السعوديين في نصف النهائي أيضًا.

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ووفقاً لما ذكره موقع "le360" المغربي، إن الاتحاد العربي يرفض مقترح الإسماعيلي ويصر على إكمال النسخة الحالية من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد الوصول إلى المربع الذهبي.

وينتظر الإتحاد العربي، قرار الاتحادين المصري والمغربي لمصير كرة القدم، والأمر نفسه بالنسبة للإتحاد الإفريقي من أجل تحديد تواريخ لإجراء المباريات المتبقية.

ويرفض الاتحاد العربي أيضا صرف المستحقات المالية الخاصة بالتأهل إلى المربع الذهبي للأندية الأربعة، حيث يرغب في معرفة مصير النسخة الحالية قبل اتخاذ أي قرار.