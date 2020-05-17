شكرا لقرائتكم فايلر يرفض ضم المحمدي وجلال ومنصور للأهلي بعد فشل صفقة حجازي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الفترة الماضية تحفّظ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على ضم أكثر من لاعب للقلعة الحمراء رغم ترشيحهم للفريق ورغم أن النادي فتح باب التفاوض معهم في فترات سابقة قبل أن تتجمّد المفاوضات بشكل مؤقت بسبب رؤية المدرب السويسري الذى حدد طلباته الفنية لأدارة النادي وتحديداً محمود الخطيب رئيس النادي في الجلسات التى تجمعهما بشكل شبه مُستمر خلال الفترة الماضية لمناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة سواء فيما يتعلق بالصفقات أو فيما يتعلق بإحتياجات الفريق الفنية.

الأهلي دخل مع أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية منهم بعض المدافعين لتدعيم الخط الخلفي وكان أحمد حجازي نجم المنتخب الوطني الأول ونادي ويست بروميتش الأنجليزي هو أهم صفقة دفاعية يحتاجها رينيه فايلر، وأعلن الأخير أن حجازي هو المطلوب رقم واحد لتدعيم الدفاع وحاول الأهلي ضم اللاعب فعلاً لكن حجازي أعلن أنه لن يعود لمصر حالياً ويرغب في إستكمال تجربته الأحترافية في أوربا وهو ما تسبب في إبتعاده عن الاهلي حالياً.

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بعدما فشلت محاولات ضم أحمد حجازي ، لم يُبد المدرب السويسري حماساً لأكثر من لاعب أخر تم ترشيحه لتدعيم الخط الخلفي في الأهلي أمثال أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز وباهر المحمدي نجم الإسماعيلي وأسامة جلال مدافع إنبي والمنتخب الأولمبي، وأعلن المدير الفني للأهلي أن هذا الثلاثي صاحب قدرات جيدة لكن ليس أفضل من العناصر الموجودة في القلعة الحمراء لذا فليس من الضروري التعاقد معهم أو مع أحدهم خاصة وأن المبالغ المطلوبة فيهم كبيرة للغاية من جانب أنديتهم.