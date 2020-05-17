شكرا لقرائتكم شوبير يحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق ومنتخب مصر، على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان عادل إمام، الذى أكمل أمس عامه الـ 80، حيث ولد يوم 16 مايو عام 1940.

ونشر أحمد شوبير صورة جمعته مع الزعيم عادل إمام وعلق عليها" النهاردة عيد ميلاد الفنان العظيم والأستاذ الكبير الزعيم عادل إمام كل سنة وانت طيب يا زعيم ودايماً يا رب في بهجة وسعادة وفخورين بيك دائماً وأبداً".



شوبير وعادل إمام

ومن المعروف عن عادل إمام انتمائه الشديد للنادي الأهلي حيث ارتبط بعلاقات وثيقة مع نجوم القلعة الحمراء وكان حريصاً على التواصل معهم بشكل دائم.

ويعتبر عادل إمام زعيم الفن والكوميديا نافسه الكثيرون لكنهم لم ينالوا شهرته وظل هو وحده زعيما، فنجوميته الكبيرة لم تعتمد على موهبته فقط، بل استطاع إدارة موهبته الفنية بنجاح، حتى أصبح النجم الأول، والأعلى أجراً على مدار نصف قرن كامل.

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الفنان الراحل فريد شوقى قال إن عادل إمام يتمتع بذكاء وثقافة كبيرة، وأخذ يطوّر من نفسه ومن أدواته التمثيلية، ما جعله بطلا جماهيريا عظيما.

أما الفنان الراحل فؤاد المهندس وصف عادل إمام بـ "تلميذه البِكر"، وروى قصة اختياره له من بين 20 شابا كانوا متقدمين لتأدية دور "دسوقى أفندى" سكرتير المحامى فى مسرحية "أنا وهو وهى".

جوكر المسرح المصرى محمد صبحى قال عن عادل إمام: "مهما اختلفنا عليه، فهو قيمة فنية، وهو النجم الأوحد فى مصر، والهرم الرابع، وقدّم أفلامًا كثيرة مقابل عمله القليل فى المسرح، ومن يذهبون لمسرح عادل إمام فهم يذهبون كى يشاهدوا ممثلهم المفضل الذى يطلّ عليهم عبر شاشة السينما".

الساحر محمود عبد العزيز قال إن الله وهب الفنان عادل إمام موهبة الإضحاك ليضيف البسمة من خلال أعماله وكذلك جلساته الخاصة، ويرى أن أفلام الزعيم الكوميدية تعطى جرعة من الضحك والابتسامة.

الفنان صلاح السعدنى، قال إن هناك أشخاصا خلقوا لأداء مهنة وحيدة وغير صالحين لغيرها، من هؤلاء الفنان عادل إمام ومنذ الوهلة الأولى التى التقيت فيها عادل إمام بكلية الزراعة، لم أشعر به إلا فنانا وممثلا، فأرى أنه لو استكمل طريقه مهندسًا زراعيًا لأفسد خطة مصر الزراعية لسنوات طويلة قادمة.

الفنانة يسرا قالت إنه لا يوجد خليفة لعادل إمام، ولن يستطيع أحد أن يحلّ محله، وأنه نجح فى إنشاء رابط بين الفنانين المصريين وبين العالم العربى، بسبب جماهيريته الضخمة.