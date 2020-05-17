شكرا لقرائتكم شايان عصام الحضري مع والدها فى مهمة خاصة بصحبة 3 حراس مرمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، بنشر صور عبر حسابه الشخصي على انستجرام، مع ابنته الصغرى شايان.

ويتولى عصام الحضري خلال الفترة الحالية تولى تدريب ثلاثة حراس مرمى بأحد الملاعب المجاورة لمقر سكنه، هم أحمد مسعود حارس مرمى فريق المصرى البورسعيدى، وأحمد حمدى حارس الاتحاد السكندرى السابق، وزياد أحمد المحترف فى أحد الفرق الأوروبية، وذلك خلال الفترة الحالية والتى تشهد توقف العديد من مسابقات الدورى فى مصر والعالم بسبب تفشى فيرس كورونا، ويصطحب الحضري ابنته شايان بشكل دائم إلى تلك التدريبات.



عصام الحضري ونجلته (2)



عصام الحضري ونجلته (3)



عصام الحضري ونجلته (1)

عصام الحضرى نجح في التتويج مع المنتخب المصرى بـ4 ألقاب لكأس الأمم الأفريقية 1998، 2006، 2008 و2010 وله رصيد كبير من مباريات الدولية.

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من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وضع "قفازات" عصام الحضرى أسطورة حراسة المرمى فى مصر ضمن معروضات "كرة القدم والعالم العربى" بمتحف الاتحاد الدولى.

وسجل عصام الحضرى ظهوره الأخير مع منتخب مصر أمام السعودية فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول فى بطولة كأس العالم 2018 التى أقيمت فى روسيا.

وتمكن العملاق عصام الحضرى من التصدى لركلة جزاء فى المباراة التى انتهت بفوز منتخب السعودية.

وسطر حارس المرمى عصام الحضرى اسمه فى سجلات التاريخ ببطولات كأس العالم بعدما أصبح أكبر لاعب سناً يشارك فى بطولات كأس العالم على مدار تاريخها، بعدما شارك فى مباراة مصر والسعودية بسن الـ45 عاما و161 يوماً ليحطم رقم الكولومبي فاريد موندراجون الذي كان أكبر لاعب سنا يشارك في أي مباراة في بطولات كأس العالم، وذلك عندما شارك في مونديال 2014 بالبرازيل وعمره 43 عاماً وثلاثة أيام.