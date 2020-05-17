شكرا لقرائتكم زي النهارده من 78 سنة .. الأهلي بطل كأس مصر على حساب الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم منذ 78 عام وتحديدا يوم 17 مايو 1942، حقق النادي الأهلى لقب كأس مصر للمرة التاسعة فى تاريخه، بعد فوزه فى نهائى النسخة رقم "21" على غريمة التقليدى نادى الزمالك حامل لقب النسخة السابقة بثلاثية نظيفة ليحقق الأهلى الثنائية بتحقيق لقبي الدوري والكأس.

سجل أهداف الأهلى فى شباك الزمالك بنهائي كأس مصر كلا من أحمد مكاوى، محمد الجندى، صالح الصواف، ودخل الاهلى المباراة بتشكيل مكون من :"كمال حامد، الوحش، محمود حمدى "كروان"، حسين الفأر، صلاح عثمان، محمود المهيلمى، صالح الصواف، محمد الجندى، أحمد مكاوى، أمين شعير، ومنير حافظ"، بينما ضم تشكيل الزمالك كل من : "يحيى إمام، بدرالدين، سعيد العربى، قدرى مصطفى، عبدالمجيد عزت، جلال قريطم، عبدالرحيم شندى، محمد لطيف، عبدالرحمن فوزى، عبدالكريم صقر، ومحمد حسن حلمى".

وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

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وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.