شكرا لقرائتكم من 85 سنة.. الاتحاد السكندرى يفوز على الأهلى ويتوج بكأس السلطانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 17 مايو 1935 ، حقق الاتحاد السكندري زعيم الثغر كأس السلطانية للمرة الوحيدة في تاريخه في نسختها رقم 19 بعد فوزه على الأهلي بهدفين دون رد سجلهما عبدالمنعم جابر، وعابدين ،مثل الاتحاد السكندري في النهائي : مختار أمين، عبدالمنعم جابر، محمد أمين، الشوباشي، المهداوي، خميس بدر، عابدين، الجندي، محمود اسماعيل حودة، جابر الصوري، عبده حلمي ، بينما مثل الأهلي : حسن ذهني، كامل مسعود، اسماعيل نظيف، عبدالسميع نصير، عمر شندي، أمين شعير، هاني كامل، محمود امام، حسين حمدي، محمود مختار التتش، لبيب محمود ،وأدار المباراة الحكم البريطاني ويلز.

وتعد بطولة الكأس السلطانية هي البطولة الأبرز للاتحاد المصرى لكرة القدم والتي بدأت عام 1917 تحت اشراف الاتحاد المختلط قبل إنطلاق بطولة كأس مصر .

وتعد مسابقة كأس مصر هي البطولة الأقدم التي ينظمها اتحاد كرة محلي في تاريخ الكرة الأفريقية، وليس المصرية فحسب، فقد بدأت في موسم 1921-1922.

وانطلقت البطولة العريقة تحت مسمى كأس التفوق المصرية "كأس الأمير فاروق" في الفترة من 1922 إلى 1942 ثم تغير اسمها إلى كأس الملك من 1943 إلى 1952، قبل أن يعدل اسمها للمرة الأخيرة، لتصبح كأس مصر حتى الآن.

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فى مارس "1922" تقرر إقامة أول مسابقة مصرية خالصة تابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، حيث كانت البطولة الأبرز قبلها هي الكأس السلطانية التى بدأت عام 1917 تحت إشراف الاتحاد المختلط.

الاتحاد السكندري هو ثالث الأندية الأكثر تتويجا بكأس مصر بعد الاهلى والزمالك، إذ نالها 6 مرات كما جاء وصيفا للبطل في 8 مناسبات.

ويرتبط فريق الاتحاد السكندرى بذكريات مثيرة مع كأس مصر، حيث حصد زعيم الثغر لقب هذه البطولة ستة مرات سابقة أعوام 1926، 1936، 1948، 1963، 1973، 1976.

ويعد الأهلي صاحب السجل التاريخي في عدد مرات التتويج بكأس مصر، إذ حصدها 36 مرة كما يعد أكثر الأندية حصولا على المركز الثاني في البطولة نفسها بـ 15 مرة

الزمالك يأتي في المركز الثاني من حيث الألقاب بعد أن فاز بالبطولة 27 مرة، بينما جاء وصيفا للبطل 13 مرة.