شكرا لقرائتكم وكالة أنباء: عودة الدوري الألماني شهدها مليار متابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جذبت عودة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" أنصار الرياضة قاطبة بعدما عادت عجلة البطولة للدوران يوم السبت.

واستأنف الدوري الألماني بلقاء دورتموند وشالكه الذي انتهى برباعية نظيفة للأول، كما لعبت 5 مباريات أخرى شهدت اقتراب بوروسيا مونشنغلادباخ من المتصدر بايرن ميونخ.

وبحسب بعض المصادر غير الرسمية، فإن مباريات يوم السبت لاقت متابعة كبيرة، إذ ذكرت وكالة أر تي إي نيوز الإخبارية الإيرلندية أن المواجهات ستتابع من قبل مليار شخص على الأقل، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وهو ما قد ذكره كارل هاينز رومينيغه، المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، قبل أيام بأنه يتوقع مليارات المشاهدات مع عودة الدوري الألماني.

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تغريدة الوكالة الأيرلندية

ولاقت مواجهة دورتموند وشالكه "ديربي الرور" تفاعلا كبيرا على "تويتر" بعدما ظهرت أسماء نجوم المباراة في قائمة الأحداث الشائعة والأكثر رواجا حينها، بالإضافة إلى اسمي الفريقين.

لاعبو دورتموند ضمن الأكثر رواجاً

وشهدت مباريات يوم السبت خمسة تغييرات أجريت في لقاء مونشغلادباخ وفرانكفورت، وهو قانون جديد اقترحه المجلس التشريعي ليحمي اللاعبين من الإعياء والإصابات، كما احتفل عدد من لاعبي تلك الأندية بطريقة بين "تباعداً اجتماعياً" بشكل توعوي.

وتوقفت كرة القدم في ألمانيا منذ منتصف مارس الماضي بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، قبل أن تقرر السلطات عودة المسابقة في وقت سابق.