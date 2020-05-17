بينوتو يدافع عن تعاقد فيراري مع ساينز: "مقامرة" في مشروع طويل الأمد

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نيقوسيا (أ ف ب) - أقر مدير فيراري ماتيا بينوتو بأن التعاقد مع السائق الشاب الإسباني كارلوس ساينز خلفا لبطل العالم السابق الألماني سيباستيان فيتل بدءا من الموسم المقبل، كان "مقامرة" من الفريق الإيطالي أساسها تفكيره بمستقبل الفورمولا واحد.

وأعلن فيراري وفيتل (32 عاما) بطل العالم أربع مرات، هذا الأسبوع افتراق سبيلهما بعد نهاية الموسم الحالي الذي لا تزال انطلاقته معلقة بسبب فيروس كورونا المستجد. وتعاقد فيراري مع سائق ماكلارين ساينز (25 عاما) صاحب التجربة المتواضعة في الفئة الأولى، ليكون سائقه الثاني اعتبارا من بطولة 2021، الى جانب شارل لوكلير (22 عاما) من موناكو.

وشكل التعاقد مع الإسباني نوعا من المفاجأة، لاسيما وان التقارير في الأشهر الماضية أوردت أسماء بارزة لاحتمال خلافة فيتل في الفريق الأحمر، منها سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن (22 عاما) الذي يعد من أبرز المواهب في البطولة، أو حتى البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بطل العالم ست مرات.

وأقر بينوتو في حديث لشبكة "سكاي" نشر على موقعها الالكتروني الأحد، بأن ساينز كان "مقامرة"، لكنها تدخل في سياق "مشروع طويل الأمد" لفيراري بالاعتماد على سائقين شابين.

وسيكون معدل العمر لسائقي الفريق في الموسم المقبل، الأدنى في فيراري منذ العام 1968. وفي حال لم يتوج لوكلير بطلا للعالم 2020، سيدخل الفريق الإيطالي منافسات بطولة 2021 من دون بطل عالم (حالي أو سابق) خلف مقود سيارته، للمرة الأولى منذ ربع قرن.

وقال بينوتو "خلال هذه الفترة (تأخر انطلاق البطولة)، توافر لنا الوقت للتفكير والوصول الى هذه الخلاصة. نحن راضون عن خيارنا".

وأضاف "لقد تغير العالم خلال هذا الوقت وعلينا النظر الى مستقبل الفورمولا واحد من مقاربة مختلفة. ثمة تحدٍ جديد علينا الاقبال عليه، وأعتقد اننا اخترنا الشخص المناسب لإكمال فريقنا".

واعتبر بينوتو ان "كارلوس ساينز سائق شاب، وفيراري لم يَعهَد جمع سائقين شابين الى هذا الحد منذ 50 عاما. هذه مقامرة بالنسبة إلينا لكننا سعداء بخوض هذا التحدي. نريد ان نطلق دورة جديدة"، من غير ان يستعبد ان يكون "المسار صعبا".

وأشاد المدير الإيطالي بالصفات الشخصية للسائق الإسباني، وهو نجل سائق الراليات المخضرم كارلوس ساينز، معتبرا انه "شاب لطيف جدا وذكي (...) يعمل ضمن فريق ويبذل جهدا كبيرا، لذا وجوده الى جانب شارل سيكون مفيدا. قدم أداء طيبا على مدى المواسم الخمسة الماضية، وغالبا ما وصل الى خط النهاية (في السباقات)، ومنح فريقه نقاطا عدة".

وخاض ساينز 102 سباقين في مسيرته التي بدأت في جائزة أستراليا عام 2015، وتبقى أفضل نتيجة له الحلول ثالثا في البرازيل عام 2019.

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- رحيل فيتل "مناسب" للطرفين -

أما فيتل، فتوج بطلا للعالم أربع مرات تواليا (2010-2013) مع فريقه السابق ريد بول، قبل الانتقال الى فيراري بعد نهاية بطولة 2014.

لكن علاقة الألماني بفيراري بدأت بالتراجع في 2019 بسبب عوامل عدة، منها أخطاء قيادة ارتكبها في السباقات، وتراجع أداء السيارة في مراحل عدة، وصعود نحم لوكلير الذي خاض العام الماضي موسمه الأول مع الفريق بعد انتقاله من ساوبر.

وحقق لوكلير فوزين في بطولة 2019، بينما اكتفى فيتل بفوز واحد.

ورأى بينوتو في حديثه لـ"سكاي"، ان عدم تجديد عقد فيتل الذي ينتهي في ختام موسم 2020، كان الأفضل للطرفين.

وأوضح "أعتقد أنه كان الأمر المناسب بالنسبة إليه وإلينا (...) أمضى ستة أعوام في فيراري وللفريق مكانة خاصة في قلبه. علاقتنا جيدة، وهو أمر ليس مسلّما به عندما تفترق السبل".

وأضاف "ثمة تفاهم متبادل عن الأسباب التي تدفع الى هذا التغيير".

ولم يعلن فيتل خططه لما بعد فيراري.

وشدد بينوتو على ان الألماني "هو الوحيد الذي يعرف ما سيقوم به في المستقبل. هو سائق رائع وسيتخذ القرار الصحيح"، متوقعا ان "يقدم أداء جيدا جدا هذا الموسم"، متى بات انطلاق البطولة ممكنا.

ويأمل المنظمون في إقامة السباق الأول في النمسا في الخامس من تموز/يوليو المقبل من دون جمهور.