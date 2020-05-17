شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. طارق مصطفى يسجل من جملة تكتيكية فى جنوب أفريقيا بنهائى كان 98 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح طارق مصطفى، لاعب المنتخب الوطنى فى أمم أفريقيا 98 ، فى إحراز الهدف الثانى للفراعنة فى مرمى المنتخب الجنوب الأفريقى بنهائى البطولة، والذى ساهم فى التتويج بكأس الأمم الأفريقية التى أقيمت ببوركينا فاسو بعد 12 سنة من الغياب، وجاء الهدف من تمريرة سحرية من حسام حسن هداف البطولة لهانى رمزى على حدود منطقة الجزاء والذى مررها مباشرة لطارق مصطفى فوضع الكرة مباشرة فى مرمى منتخب الأولاد لتفوز مصر بهدفين نظيفين .

وحقق المنتخب الوطنى النتائج المرجوة بداية من الفوز على موزمبيق فى أول لقاءات دورى المجموعات بهدفين نظيفين ثم الفوز على زامبيا برباعية نظيفة فى أفضل مباريات المنتخب على الإطلاق، ثم الخسارة من المنتخب المغربى، ليحتل أبناء الجوهرى المركز الثانى.

ويتأهل الفراعنة كثانى مجموعته ليقع فى مواجهة منتخب كوت ديفوار القوى ويخوض المنتخب اللقاء بشكل دفاعى بحت ويستطيع الوصول لركلات الترجيح التى تبتسم للفريق فى النهاية ليصعد فى مواجهة بوركينا فاسو أصحاب الأرض فى الدور قبل النهائى ويفوز المنتخب بهدفين نظيفين أحرزهما حسام حسن ويتأهل للنهائى فى مواجهة جنوب أفريقيا حامل اللقب فى البطولة التى سبقتها لكن الفراعنة حققوا الفوز بهدفين نظيفين عن طريق أحمد حسن وطارق مصطفى.

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هدف طارق مصطفى في أمم أفريقيا 98