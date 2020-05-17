شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يستعيد ذكريات "تشميسة" حمدى النقاز فى مباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد حسين الشحات، نجم النادى الأهلى، ذكريات لقطة مراوغته لظهير الزمالك الأيمن حمدى النقاز، فى مباراة السوبر المصرى، والتى حازت على اهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعى، ونشر الشحات صورته أثناء احتفاله بالأهداف مع صديقه وعلق قائلا، "الشحات والنقاز.. صاحب اللعبة يا بلد".

ونجح الشحات فى إحراز الهدف الثانى للنادى الأهلى فى مباراة السوبر المصرى سبتمبر الماضى، والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف لهدفين على الزمالك، وفى وقت سابق علق حسين الشحات على اللقطة قائلًا: "دائمًا بعملها من أيام الناشئين.. المشكلة محمود علاء قفل قدامى الزاوية البعيدة كنت عايز أحطها فى البعيدة".

وأضاف عن صعوبتها مع طول "النقاز"، "مبتبقاش متوقع، المدافع بيلعب على التوقع، إن حسين ممكن يزق كدة، إن حسين ممكن يطلع بها لبرة، كسبانين واحد صفر، والنقاز طبعًا لعيب كبير ونجم كبير ومحدش يقدر يختلف على كدة.. (الترقيصة) لأن هو مكنش متوقع، هو خلاص بيجرى ورايا إن أنا هجرى على برة، هو متوقع إن أنا هجرى على برة".

وأكد "الشحات" أن "التشميسة" فتحت الباب لإحراز الهدف الثانى الذى سجله بنفسه، فيما وصفها قائلًا: "كانت حلوة بصراحة".

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على الجانب الآخر، أغلق حسين الشحات باب العروض الخارجية بعدما رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق رحيله لأحد الأندية الخليجية بعد عرض الأمر عليه، حيث أكد المدرب السويسرى أن الشحات من العناصر الأساسية التى لا غنى عنها ويصعب تعويضه حال التفريط فيه، وهو نفس موقف حسين الشحات نفسه الذى طلب من الوسطاء عدم الحديث معه فى أى عروض فى الوقت الراهن، وأكد حسين الشحات أنه مُصر على استكمال مسيرته فى الأهلى لمساعدة زملائه على تحقيق الانتصارات والفوز بالبطولات بعد استئناف النشاط الكروي، خاصة أن اللعب للأهلى يعد حلمه الكروى منذ الصغر، وهو الأمر الذى دفعه لترك العين الإماراتى والموافقة على عرض الانتقال الأهلى، ويرفض الأهلى التفريط فى حسين الشحات لسبب أخر وهو احتمالية رحيل رمضان صبحى بنهاية الموسم فور انتهاء اعارته من نادى هيدرسفيلد الأنجليزى حيت تجد الإدارة الحمراء صعوبة فى الابقاء عليه بسبب سعره المرتفع.

حسين الشحات